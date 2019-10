Recesia v nemeckom priemysle sa už prelieva do ekonomiky

Mesto Berlín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. októbra (TASR) - Pravdepodobnosť recesie nemeckej ekonomiky sa zvyšuje. Naznačuje to pokles objednávok v nemeckom priemysle v auguste v dôsledku slabšieho domáceho dopytu. To je ďalší signál, že prepad výroby tlačí najväčšiu európsku ekonomiku do recesie.Objednávky na priemyselné produkty z Nemecka sa v auguste znížili medzimesačne o 0,6 %, pričom domáce objednávky sa prepadli o 2,6 % a dopyt po tzv. kapitálových produktoch klesol o 1,6 %. Podľa ekonóma VP Bank Group Thomasa Gitzela sú tieto údaje ďalším dôkazom, že nemecká ekonomika je "uprostred recesie".Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa v 2. štvrťroku medzikvartálne znížil o 0,1 % a najnovšie údaje poukazujú na pretrvávajúce oslabenie výroby v aktuálnom 3. štvrťroku. Väčšina ekonómov definuje recesiu ako medzikvartálny pokles HDP dve štvrťroky po sebe.„Nemecká vláda bude pravdepodobne čeliť väčšiemu tlaku, aby sa vzdala svojej prísnej rozpočtovej politiky,“ dodal Gitzel. Vláda v Berlíne pritom stále trvá na svojej politike vyváženého rozpočtu, aj napriek tlaku ekonómov a iných vlád, aby viac investovala a podporila tak slabnúci dopyt.Minister financií Olaf Scholz minulý týždeň uviedol, že Nemecko bude schopné vyrovnať sa s hospodárskou krízou. A dodal, že podľa neho nebude pokles taký zlý ako v rokoch 2008/2009."Slabý dopyt v priemysle pokračuje," skonštatovalo v pondelok ministerstvo hospodárstva vo svojom vyhlásení po zverejnení údajov o vývoji objednávok. „Priemyselný sektor je zatiaľ utlmený.“Nemeckí výrobcovia sú závislí od exportu. Spomaľovanie svetovej ekonomiky a neistota v obchode v dôsledku sporov medzi Spojenými štátmi a Čínou, a tiež plánovaný, aj keď oneskorený odchod Británie z Európskej únie im spôsobujú problémy.Pondelkové údaje len podčiarkli slabé vyhliadky nemeckého výrobného odvetvia.Najnovší prieskum minulý týždeň ukázal, že pokles nemeckého priemyslu sa v septembri prehĺbil a továrne zaznamenali najslabší výkon od globálnej finančnej krízy pred desiatimi rokmi.Popredné nemecké ekonomické inštitúty zároveň minulý týždeň znížili svoje predpovede hospodárskeho rastu pre tento a budúci rok. Odôvodnili to slabším globálnym dopytom po nemeckých produktoch o neistotou v obchode.Inštitúty tiež vyzvali vládu kancelárky Angely Merkelovej, aby upustila od svojej prísnej rozpočtovej politiky nevytvárania nového dlhu, ak sa vyhliadky ekonomiky ešte zhoršia. Kabinet to doposiaľ odmietal.Nemeckej vláde sa od roku 2014 podarilo zvýšiť verejné výdavky bez toho, aby štátu vznikol nový dlh, a to vďaka nezvyčajne dlhému cyklu rastu, rekordne vysokej zamestnanosti, zvýšeným daňovým príjmom a masívneho nákupu dlhopisov eurozóny Európskou centrálnou bankou.Ale vzhľadom na spomaľovanie hospodárstva a pokles daňových príjmov sa fiškálny priestor na prekonanie recesie zmenšuje. Zároveň sa nemecké náklady na pôžičky zmenili na poistné, čo znamená, že investori sú skutočne ochotní zaplatiť štátu bonus za to, že mu môžu požičať miliardy eur.