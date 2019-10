Prevádzkovatelia hazardu si budú musieť dať posúdiť hracie zariadenia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Prevádzkovatelia hazardných hier si budú musieť dať odborne posúdiť hracie zariadenia a systémy ešte pre udelením individuálnej licencie. Vyplýva to z návrhu vyhlášky Ministerstva financií (MF) SR, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.Ministerstvo uviedlo, že predkladaný návrh reaguje na dynamický vývoj v oblasti hazardných hier v poslednom období, spojený najmä s intenzívnejším zapájaním informačných technológií do tohto odvetvia.priblížil rezort financií v predkladacej správe k návrhu. Odborné posudzovanie softvéru sa má týkať napríklad hazardných hier na výherných prístrojoch, termináloch videohier, technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, ako aj videohier, internetových hier v kasíne, či prémiových hier.Podľa zákona o hazardných hrách je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný písomne požiadať poverenú skúšobňu o odborné posúdenie všetkých zariadení a systémov vždy pred začiatkom prevádzkovania hazardnej hry, teda ešte pred udelením individuálnej licencie, a tiež po uplynutí doby, na ktorú bolo vydané príslušné osvedčenie.vysvetlilo ministerstvo.Okrem toho má odborné posúdenie preukázať, že zariadenia spĺňajú technické požiadavky dané technickými predpismi a prevádzkovanie hier prostredníctvom nich bude v súlade s pravidlami hazardnej hry.Od 1. júna tohto roka začal na Slovensku fungovať nový Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý prebral kompetencie MF SR aj v oblasti vydávania poverenia na odborné posudzovanie.doplnilo MF SR.