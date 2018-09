Recyklácia batérií chráni prostredie pred škodlivými látkami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. septembra (TASR) - Vhodením použitej batérie do zbernej nádoby, ktorá je na to určená, spotrebitelia šetria životné prostredie pred škodlivými látkami aj ďalšou ťažbou. Pri príležitosti Európskeho týždňa recyklácie batérií na to upozorňuje jedna z organizácií, ktorá sa zaoberá ich zberom. Z jednej tony použitých batérií sa podľa nej dá získať 650 kilogramov kovov, ktoré by sa inak museli vyťažiť.zdôrazňuje Silvia Sekáčová z organizácie ASEKOL SK. Nesprávnou likvidáciou totiž môže dôjsť k úniku škodlivých látok do pôdy a podzemných vôd. Po vhodení do zbernej nádoby sa naopak batéria dostane až do spracovateľského zariadenia, kde sa z nej chemickým, metalurgickým či mechanickým spracovaním získavajú kovy.Slováci sa podľa Sekáčovej v triedení batérií zlepšujú. Organizácia, ktorú zastupuje, vyzbierala v roku 2017 takmer dvojnásobok použitých batérií ako v roku 2015, kedy so zberom začala. Počas Európskeho týždňa recyklácie batérií chce povedomie verejnosti o potrebe triediť a recyklovať použité batérie ešte zvýšiť. Organizuje preto podujatia vo vybraných bratislavských obchodných centrách.Európsky týždeň recyklácie batérií nepripadá na prvý septembrový týždeň náhodou. Začiatkom septembra sa totiž narodil taliansky lekár a fyzik Luigi Galvani, ktorý sa preslávil pokusmi s takzvanou živočíšnou elektrinou. Jeho bádateľská činnosť priviedla jeho súčasníka a oponenta Alessandra Voltu k zostrojeniu prvého galvanického článku, ktorého princíp sa stal základným konštrukčným prvkom všetkých elektrických batérií a akumulátorov.