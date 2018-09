Peskov: Rusko nemá s kauzou Skripaľ nič spoločné

Hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 6. septembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že Rusko nemá nič spoločné s kauzou Skripaľ, a to ani na najvyššej, ani na žiadnej inej úrovni. Dodal tiež, že preverenie informácií o dvoch ruských občanoch označených za podozrivých v tomto prípade bude možné len na základe oficiálnej žiadosti z Londýna.Peskov okrem toho podľa tlačovej agentúry TASS uviedol, že obvinenia vznášané Britániou na adresu najvyšších oficiálnych predstaviteľov Ruska sú neprípustné. Hovorca Kremľa zdôraznil, že "".zdôraznil.Pokiaľ ide o dvojicu podozrivých Rusov, Peskov zopakoval, že Moskva bude môcť v tejto záležitosti podniknúť nejaké kroky až po tom, ako sa na ňu Londýn obráti s oficiálnou žiadosťou o pomoc, a to na základe dvojstranných i medzinárodných zmlúv týkajúcich sa poskytovania právnej pomoci. Poznamenal, že materiály v médiách či vyhlásenia v britskom parlamente. Pripomenul znova, že Rusko od samého začiatku ponúkalo svoju súčinnosť pri vyšetrovaní incidentu v Salisbury, čo však Británia odmieta.Bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija sa stali 4. marca v anglickom meste Salisbury terčom útoku, pri ktorom bola podľa tamojších vyšetrovateľov použitá nervovoparalytická látka novičok, vyvinutá v 70. a 80. rokoch v bývalom Sovietskom zväze. Skripaľovci útok prežili. Londýn pripísal zodpovednosť za túto otravu Moskve, ktorá to však rozhodne popiera.Britská premiérka Theresa Mayová v stredu na pôde parlamentu vyhlásila, že dvoma hlavnými podozrivými v prípade otrávenia Skripaľovcov sú agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU. Okrem toho konštatovala, že nešlo o akciu, ale o operáciu, ktorá bolaPodobný názor vo štvrtok vo vysielaní Sky News vyjadril aj štátny tajomník britského ministerstva vnútra Ben Wallace.