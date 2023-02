Redakčný tip na valentínsky darček: Romantika s Erosom Ramazzottim

Nevyliečiteľný romantik

Okrem noviniek, počas koncertu, zaznejú aj najväčšie Ramazzottiho hity

13.2.2023 (SITA.sk) -Charizmatický spevák, po obrovskom úspechu v Severnej i Južnej Amerike, odštartoval európsku časť turné, na ktorom predstavuje svoj posledný štúdiový album. Nejedno srdce svojimi love songmi roztopí i na Slovensku! Do košickejzavíta temperamentný Talian už, v Bratislave sa predstavíPovesť obrovského romantika a milovníka má Ramazzotti už niekoľko dekád. Téma lásky je u Taliana už roky najdominantnejšou témou, ktorou si získal srdcia fanúšikov po celom svete a žne s ňou mimoriadne úspechy. "Láska bola vždy súčasťou môjho života. Vo svojej hudbe hovorím o všetkom, čo sa ma úzko dotýka, takže pocity, ktoré prežívam, sa odrážajú aj v tom, čo píšem a spievam," vysvetlil spevák.I posledný album, ktorý naživo zaznie aj na Slovensku, Eros vydal v znamení lásky. "Najviac zo všetkého momentálne potrebujeme lásku, tú lásku, ktorú sa snažím sprostredkovať na celom mojom nosiči a najmä v singli "Gli ultimi romantici" ("Poslední romantici"): príbeh dvoch ľudí, ktorí sa snažia udržať nažive realitu, ktorá však už neexistuje. Je to skladba, ktorá je do značnej miery o mne," zdôvodnil Ramazzotti voľbu ústrednej témy albumu BATTITO INFINITO a zároveň predstavil skladbu, ktorá mu k srdcu prirástla najviac.Okrem piesní zsi fanúšikovia, v Košiciach i v Bratislave, zaspievajú spolu s hlavnou hviezdou večera aj najznámejšie skladby z pera Erosa Ramazzottiho. Návštevníci koncertov sa môžu tešiť na nestarnúce hity Più che puoi Cose della vita či baladu Musica è , ale aj mnoho ďalších.Vstupenky na koncerty, ktoré sa uskutočnia, sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.