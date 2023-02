Rusko plánuje v Moldavsku štátny prevrat maskovaný za protesty, tvrdí prezidentka

13.2.2023 (SITA.sk) - Rusko plánuje v Moldavsku štátny prevrat, ktorý zahŕňa útoky na vládne budovy a branie rukojemníkov. Ako referuje web Kyiv Independent, v pondelok to povedala moldavská prezidentka Maia Sandu Moskva má podľa nej v pláne vynútiť si zmenu moci v Moldavsku „násilnými akciami maskovanými ako protesty takzvanej opozície“, pričom do týchto aktivít chce Rusko zapojiť aj cudzincov najatých na vykonávanie podvratných akcií. Tie by mohli „režírovať“ štátni príslušníci Ruska, Bieloruska, Srbska a Čiernej Hory.Sandu dodala, že ďalším cieľom ruského plánu je využiť Moldavsko vo vojne proti Ukrajine. Zároveň ubezpečila, že štátne bezpečnostné agentúry pracujú na tom, aby zabránili týmto provokáciám a udržali situáciu pod kontrolou.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň vyhlásil, že ukrajinská rozviedka zachytila ruské plány na destabilizáciu politickej situácie v Moldavsku a prevzatie moci v tejto krajine.