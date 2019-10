Redhammer:Požiadavky nových akreditačných štandardov kopírujú európske

Na snímke Robert Redhammer. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) – Požiadavky nových akreditačných štandardov pre slovenské vysoké školstvo kopírujú tie európske. Ako uviedol v stredu pre TASR predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer, členovia SAAVŠ študovali štandardy viacerých krajín, najmä české a britské. Nakoniec sa však vrátili k anglickému zneniu európskych štandardov.priblížil Redhammer. Zároveň potvrdil, že sa zmení najmä charakter získavania akreditácií, nie ich obťažnosť.priblížil Redhammer.Výkonná rada SAAVŠ postupne spolu s expertmi a odborníkmi vytvorila návrh akreditačných štandardov. Ako poznamenal Redhammer, tento návrh mal byť predstavený do konca októbra. "Celkový zámer legislatívy bol upraviť a zmeniť spôsob akreditácie vysokých škôl a viac sa prispôsobiť európskym štandardom a európskym normám. Tie hovoria, že primárne zodpovedá za poskytované vzdelávanie tá ustanovizeň, ktorá ho poskytuje," povedal Redhammer s tým, že vysoké školy by mali mať viac svojich práv a možností regulovať, riadiť a zabezpečovať kvalitu.poznamenal Redhammer. Ako doplnil, SAAVŠ v stredu zverejní základné požiadavky, ktoré budú klásť pri akreditáciách na vysoké školy.Výkonná rada SAAVŠ 24. októbra schválila materiál, ktorý je súborom požiadaviek podmieňujúcich udelenie akreditácií vysokým školám. Po stretnutí v Bratislave, ktoré sa v stredu uskutočnilo na pôde Ekonomickej univerzity, budú semináre aj v Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici.dodal Redhammer.Verejnosť môže návrh pripomienkovať do 5. decembra. Začiatok akreditácií po nadobudnutí účinnosti štandardov sa predpokladá na február alebo marec 2020.