Reedukačné centrum pre dievčatá v Trstíne po rokoch skončí, zamestnanci si už hľadajú prácu inde

... sídli v barokovom kaštieli z 18. storočia, pri ktorom je novšia prístavba. Po zoštátnení kaštieľa v roku 1945 v ňom bol zriadený najprv detský domov, ktorý sa v roku 1962 presťahoval do Serede. V trstínskom kaštieli bol zriadený Domov mládeže pre dievčatá od 15 do 18 rokov, v roku 1996 bolo zariadenie premenované na Reedukačný domov pre mládež. Od roku 2008 malo zariadenie terajšie pomenovanie Reedukačné centrum Trstín, jeho súčasťou bola aj Špeciálna základná škola a Odborné učilište.





5.5.2024 (SITA.sk) - Reedukačné centrum v Trstíne ministerstvo školstva do konca augusta 2024 vyradí zo siete týchto zariadení. Dôvodom je podľa ministerstva správa Generálnej prokuratúry SR z minuloročnej previerky všetkých trinástich redukačných centier na Slovensku, ako aj vážne materiálno-technické nedostatky v tomto zariadení. Reedukačné centrum v Trstíne sa špecializuje na výchovu dievčat vo veku od 13 do 18 rokov s mentálnym postihnutím, zdravotným znevýhodnením a poruchami správania. Jeho zrušením skončí v Trstíne desiatky rokov dlhá história poskytovania starostlivosti o problémovú mládež.Generálny prokurátor Maroš Žilinka navštívil zariadenie v Trstíne vo februári tohto roku. Po neohlásenej návšteve konštatoval, že podmienky v zariadení „sú katastrofálne a nehodné starostlivosti o maloletých v 21. storočí".Kapacita tohto reedukačného centra bola pôvodne 51 dievčat, po požiari v časti novej budovy na konci roku 2023 bola znížená na 25 dievčat. Priemerný počet zamestnancov bol v minulosti okolo 45, po znížení kapacity 23. Na otázku agentúry SITA, čo bude po zrušení centra so zamestnancami, ministerstvo školstva neodpovedalo.Viacerí z nich však potvrdili, že si už hľadajú prácu inde.Ministerstvo školstva informovalo, že od januára 2024 urobilo viaceré patrenia na zlepšenie situácie v reedukačných centrách. Zároveň v správe pre Národnú radu SR predstavilo zámer komplexnej reformy špeciálnych výchovných zariadení. Rozhodlo tiež o vyradení dvoch centier zo siete, okrem Reedukačného centra v Trstíne skončí aj Reedukačné centrum pre chlapcov Chalmová-Bystričany v Trenčianskom kraji.„Desiatky rokov zanedbávania tohto problému sa skončili. Deti v špeciálnych výchovných zariadeniach potrebujú účinnú pomoc v dôstojnom prostredí, v ktorom sa dodržiavajú ich základné práva. A zamestnanci si zaslúžia slušné podmienky na mimoriadne náročnú prácu," zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker Správa o prijatých opatreniach, ktorú ministerstvo v týchto dňoch predložilo výboru Národnej rady SR, potvrdila dlhodobo zanedbávané investície, nedostatok kvalifikovaného personálu (79 % potrebného stavu) či zastaraný rámec fungovania reedukačných centier.