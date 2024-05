Záplavy v Brazílii majú desiatky obetí, sú najhoršie za viac ako 80 rokov (video)

5.5.2024 (SITA.sk) - Najmenej 60 ľudí prišlo o život a ďalších 101 je nezvestných v dôsledku silných dažďov a záplav, ktoré tento týždeň zasiahli juhobrazílsky štát Rio Grande do Sul. Najmenej 155 ďalších osôb utrpelo zranenia.Záplavy podľa úradov postihli 281 obcí, pričom škody spôsobené dažďami vyhnali z domovov viac ako 80-tisíc ľudí. Približne 15-tisíc sa uchýlilo do škôl, telocviční a iných dočasných prístreškov.Úrady pozorne monitorujú priehrady, ktoré nie sú navrhnuté tak, aby zvládli taký vysoký objem vody, ale uviedli, že bezprostredné riziko kolapsu nehrozí. „Sme svedkami historickej katastrofy, bohužiaľ," povedal guvernér štátu Eduardo Leite. „Materiálne straty sú obrovské, ale momentálne sa sústredíme na záchranu. Stále sú ľudia, ktorí čakajú na pomoc."V krajine je to už štvrtá takáto katastrofa v priebehu roka, po záplavách vlani v júli, septembri a novembri, pri ktorých zahynulo dovedna 75 ľudí.Podľa Brazílskej geologickej služby povodne v celom štáte prekonali záplavy zaznamenané počas historickej potopy v roku 1941. V niektorých mestách boli hladiny vody najvyššie od začiatku zaznamenávania údajov pred takmer 150 rokmi, uviedla táto inštitúcia.