Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bogota 27. augusta (TASR) - Nedeľňajšie referendum o sprísnení boja proti korupcii v Kolumbii bolo neúspešné, pretože sa na ňom nezúčastnil dostatočný počet voličov. Vyplýva to z prvého sčítania takmer 99 percent hlasov, informovala agentúra AP.Hlasy odovzdalo takmer 11,7 milióna Kolumbijčanov, prevažná väčšina z nich v prospech siedmich iniciatív zameraných na odstránenie korupcie v radoch vysokopostavených činiteľov. Ich schválenie si však vyžadovalo účasť 12,1 milióna voličov.Zástancovia navrhovaných opatrení napriek tomu vyzdvihli vyššiu než očakávanú účasť ako silný odkaz od občanov pre politikov v prvom ľudovom hlasovaní svojho druhu.Korupcia je v Kolumbii považovaná za veľmi naliehavý problém. Niektorí aktivisti tvrdia, ženahradili drogové gangy a príslušníkov polovojenských jednotiek a veľmi rýchlo sa vyšplhali na najvyššie miesta mocenského rebríčka, uviedla AP.Plebiscit iniciovala koalícia centristických a ľavicovo orientovaných politických strán. Referendum podporil aj konzervatívny prezident Iván Duque, ktorý Kolumbijčanov vyzval, aby prišli voliť a rozhodli o návrhu pozostávajúcom zo siedmich protikorupčných opatrení.Voliči v Kolumbii rozhodovali o tom, či senátori a poslanci dolnej komory parlamentu majú byť volení na najviac tri funkčné obdobia. Ďalším návrhom bolo, aby volené osoby mali povinnosť zverejňovať informácie o svojich majetkových pomeroch a záznam o svojom hlasovaní vo voľbách. Návrh zahŕňal aj povinné zverejňovanie rozpočtu úradmi na všetkých stupňoch štátnej správy. Voliči sa vyjadrovali aj k návrhu, aby si osoby odsúdené za korupciu museli odpykať celý súdom vymeraný trest bez možnosti predčasného prepustenia. Predmetom referenda bol aj návrh, aby štát vypovedal všetky zmluvy s jednotlivcami alebo spoločnosťami odsúdenými za korupciu. Podľa návrhu by sa mzdy poslancov Kongresu mali znížiť zo súčasného 40-násobku minimálnej mzdy v krajine na jej 25-násobok.Agentúra AP vo svojej správe konštatovala, že väčšina Kolumbijčanov súhlasí s tvrdením, že korupcia je v krajine rozšírená, ktorý treba zlikvidovať, iní sú však presvedčení, že referendum nie je tým najlepším spôsobom, ako to urobiť.Referendum bojkotovali kolumbijskí sudcovia, ktorí mali obavy, že hlasovanie by viedlo k zníženiu miezd v justícii - zákon totiž stanovuje, že platy pre najvyššie postavených sudcov by mali byť rovnaké ako platy členov Kongresu.