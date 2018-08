Nemecký minister vnútra nepredpokladá opakovanie vládnej krízy

Horst Seehofer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. augusta (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer neočakáva zopakovanie vládnej krízy, do akej sa skôr v priebehu tohto roka dostala spolková veľká koalícia. Uviedol to v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF, ktorý odvysielali v nedeľu.Závažný spor okolo azylovej politiky Nemecka medzi Seehoferom a kancelárkou Angelou Merkelovou viedol v lete k obavám z pádu ich spolkovej vlády, pripomína v správe agentúra DPA.Seehofer však v interview uviedol, že koalícia bude teraz robiť dôležité rozhodnutiaMerkelovej Kresťanskodemokratická únia (CDU), Seehoferova Kresťanskosociálna únia v Bavorsku (CSU) a Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) dosiahli v júli kompromisnú dohodu o imigrácii. SPD však vyjadrila výhrady k niektorým aspektom tohto plánu, napríklad vytvoreniu uzavretých centier pre migrantov.Seehofer po otázke o možnom napätí vo vzťahoch so sociálnymi demokratmi povedal:Dodal, že jeho stretnutie s Merkelovou a ministrom financií Olafom Scholzom z SPD zo sobotňajšieho večera bolo vecné a neobjavili sa na ňom žiadne nezhody.Seehofer sa tiež vyslovil proti návrhu SPD na to, aby odmietnutí žiadatelia o azyl, ktorí majú prácu a sú integrovaní do nemeckej spoločnosti, dostali príležitosť zostať v krajine vďaka úprave prisťahovaleckého zákona. Podobne odmietavé stanovisko zaujala v nedeľňajšom rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ARD aj Merkelová.Pokiaľ ide o vyhliadky CSU v blížiacich sa krajinských voľbách v Bavorsku, ktoré sa budú konať 14. októbra, Seehofer povedal:Konzervatívna CSU je pred voľbami pod tlakom krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD).