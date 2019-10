Reforma nemocníc je v Smere-SD otvorená, väčšina opozície ju podporuje

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 25. októbra (TASR) - Smer-SD by mal o reforme nemocníc ešte hovoriť, téma je otvorená. Povedal to poslanec Národnej rady (NR) SR Dušan Jarjabek (Smer-SD). Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) predložila novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti parlamentu. Sme rodina stratifikáciu napokon podľa slov jej lídra Borisa Kollára nepodporí. Reformu v pléne naopak chválila poslankyňa z SaS Jana Cigániková, podporu reforme vyjadril aj poslanec OĽaNO Marek Krajčí." vysvetlil Jarjabek s tým, že následne sa k tomu vyjadria odborníci zo zdravotníckeho výboru. Potom sa podľa jeho slov Smer-SD rozhodne, ako bude o reforme hlasovať.Sme rodina napokon novelu pravdepodobne nepodporí." skonštatoval Kollár. Podľa jeho slov sa v strane obávajú aj prípadného rušenia nemocníc. Smer-SD však podľa neho nemá morálne právo sa k tomu vyjadrovať, mali by to nechať ďalšej vláde.Cigániková vyjadrila novele podporu. Ministerstvo musí podľa nej týmto návrhom riešiť problém, ktorý mali mať na starosti poisťovne.poznamenala." vyhlásil poslanec Smeru-SD Vladimír Baláž s tým, že má pár výhrad. Podotkol, že reforma prichádza neskoro vzhľadom na voľby. Za dôležité považuje vedieť, aký vplyv bude mať po zavedení do praxe. V reforme však nevidí priestor na ovládnutie zdravotníctva Pentou. Zdôraznil, že štát by mal rozhodovať o zdravotníctve, pretože zdravie je verejný statok.Predseda zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) vyjadril v pléne podporu pre novelu. Reformu nemocníc považuje za potrebnú. Podpredseda Sme rodina Peter Pčolinský naopak vyhlásil, že stratifikáciu nepodporí. "podotkol.vyhlásil predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák. Upozornil však na niektoré nedostatky, tie sa však podľa neho dajú spoločnými silami v druhom čítaní odstrániť.Krajčí v diskusii povedal, že v hnutí pripravujú pozmeňujúci návrh, ktorý chcú predložiť v druhom čítaní. Návrhom chcú dosiahnuť, aby mal pacient garantovaný termín svojho zákroku.Poslanec za SNS Karol Farkašovský považuje za prioritu dovybavenie nemocníc. Súhlasí aj s potrebou vyššieho financovania zdravotníctva, obáva sa však, či zvýšenie financií prispeje aj k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Poznamenal, že stratifikácia by mohla v tomto smere priniesť pozitívum. Poukázal pri tom na potrebu zlepšenia samotného vzdelávacieho systému a ukotvenia absolventov na Slovensku, aby nedochádzali do zahraničia, kde by aj bez atestácie dostali vyššie platy.