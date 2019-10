Turecko násilne deportovalo utečencov do Sýrie, tvrdia mimovládky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 25. októbra (TASR) - Organizácie na ochranu ľudských práv v piatok obvinili Turecko zdeportovania utečencov do vojnou postihnutej Sýrie, ku ktorému dochádzalo celé mesiace pred tureckou vojenskou operáciu v susednej krajine. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Turecko spustilo 9. októbra na severovýchode Sýrie ofenzívu. Jej cieľom bolo vytlačiť sily sýrskych Kurdov od tureckej hranice a vytvoriť v Sýrii 32 kilometrov širokúkam mala Ankara v úmysle vrátiť približne 3,6 milióna sýrskych utečencov, o ktorých sa v súčasnosti na svojom území stará.Organizácia Amnesty International (AI) v správe zverejnenej v piatok napísala, že jej pracovníci sa rozprávali s utečencami, podľa ktorých ich turecká polícia bitkami alebo vyhrážaním donútila podpísať dokumenty s vyhlásením, že žiadajú o návrat do Sýrie.uviedla AI. Dodala, že ľudíAI ostro skritizovala tvrdenia Turecka, že sýrski utečenci si sami zvolili návrat priamo do oblasti konfliktu, a označila ich zaAj organizácia Human Rights Watch (HRW) vydala v piatok vlastnú správu. Tvrdí v nej, že "desiatky Sýrčanov a možno oveľa viac" boli od januára do septembra 2019 svojvoľne zadržané a deportované do severnej Sýrie napriek tamojšiemu aktívneho konfliktu.Amnesty odhadla, že nútené a násilné vysťahovanie sýrskych utečencov z posledných mesiacov sa zrejme týka stoviek ľudí.HRW vo vyhlásení napísala, že utečencov odviedli do Sýrie po podpise formuláru, ktorý "si nesmeli prečítať", a že niektorých dokonca "nezákonne deportovali... do provincie Idlib, jednej z najnebezpečnejších oblastí v Sýrii".Zdroj z tureckej diplomacie tieto obvinenia odmietol.uviedol pre agentúru AFP zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.dodal zdroj.Turecko chce, aby utečencov vrátili, povedal zdroj.Turecko hostí najväčšiu komunitu sýrskych utečencov, viac ako 3,6 milióna. Z nich 500.000 sa nachádza v Istanbule, vyše 25.000 ich žije v krajine ilegálne, uvádzajú sýrske mimovládne organizácie.