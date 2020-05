Reforma štátnej správy by sa mala dokončiť, Kollár sa stretol s predsedami samosprávnych krajov

Dokončenie reformy štátnej správy

Viskupič zriadenie komisie víta

4.5.2020 (Webnoviny.sk) - Reforma verejnej správy, financovanie samospráv a ich vstup do prípravy novej legislatívy. Aj to boli témy prvého spoločného rokovania predsedov samosprávnych krajov v združení SK8 s predsedom parlamentu Borisom Kollárom ( Sme rodina ).Oznámil to Kollár na tlačovej konferencii po stretnutí s predstaviteľmi SK8. Cieľom nadviazania vzájomnej spolupráce bude dokončenie reformy štátnej správy, pre ktorú vláda zriadila špeciálnu komisiu.Tú by mali tvoriť členovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Únie miest Slovenska (ÚMS) , Združenia samosprávnych krajov SK8 a predstavitelia štátu.Zriadením komisie bol poverený predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jozef Lukáč (Sme rodina). Podľa Borisa Kollára je dokončenie reformy štátnej správy v súlade s programovým vyhlásením vlády.„Je to prvý krát, kedy sa takýmto spôsobom stretli župani na pôde Národnej rady. Majú u nás otvorené dvere a budeme ich počúvať, lebo túto reformu treba dokončiť,“ povedal po stretnutí Boris Kollár.Predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič (OĽaNO) zriadenie špeciálnej komisie víta. „Účelom tejto komisie je dať na jeden stôl otázky, ktoré otvára ZMOS, ÚMS aj SK8 a mohli sme reálne pokročiť v procese decentralizácie a reformy štátnej správy,“ povedal Viskupič.Podotkol, že samosprávne kraje nechcú byť aj naďalej „rozpočtovými organizáciami štátu“, ktoré sú závislé iba od dane z príjmov fyzických osôb. SK8 deklaruje rovnako ako ZMOS a ÚMS záujem o zmenu modelu financovania samospráv.SK8 je združenie všetkých samosprávnych krajov na území Slovenska. Jeho hlavným cieľom je obhajovať záujmy krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovanie rozvoja samosprávnych funkcií, zjednocovanie postupov členov združenia pri vykonávaní zverených kompetencií a navrhovanie riešení príslušným orgánom samosprávy.