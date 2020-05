Ako kúpiť repasovaný notebook

Patrí sem napr. výrobca, prieskum parametrov, výber medzi operačnými systémami a samozrejme rozpočet.

Ak však chcete minimalizovať finančnú investíciu do nového notebooku, máme pre vás riešenie. Repasované notebooky môžu byť tým najlepším riešením, po ktorom sa oplatí pozrieť. Nákupom repasovaného notebooku nielen že ušetríte, ale tiež urobíte niečo pre životné prostredie.

Niektorí ľudia môžu mať problém s nedôverou kupovať už používané tovaru. Ale ak nakúpite od renomovaného predajcu a dobrú značku, môže byť váš nákup rovnaký ako pri voľbe úplne nového zariadenia.

Ak sa stále snažíte zistiť, či už je čas na kúpu nového notebooku alebo či vám existujúci vydrží ešte nejakú dobu, pravdepodobne je ideálny čas na upgrade. Nákup nového notebooku, a to aj repasovaného, ​​vám môže skutočne ušetriť peniaze, ktoré by ste inak dali do údržby starého notebooku.

Novší laptop, a to pokojne aj rok dva starý, bude mať aktuálnejší softvér a rýchlejší hardvér ako starší model, ktorý stále používate.

Repasované notebooky môžu byť skvelé aj preto, že mnohé z nich boli používané iba ojedinele. Okrem toho prechádzajú dôkladnými testami a v prípade potreby sú nahradené chybné diely novými. Súčasťou nákupu použitého notebooku je aj záruka.

Napr. v prípade spoločnosti inComputer.sk, ktorá sa špecializuje na predaj repasovaných notebookov a PC je záruka 12 mesiacov. Ďalej si prečítajte informácie, ktoré by ste pri nákupe mali zohľadniť.

Čo je to repasovaný notebook?

Repasovaný notebook je stroj, ktorý bol predajcovi vrátený z celého radu rôznych dôvodov. Niekedy sa jednalo o kozmetickú vadu. Inokedy niečo nepracovalo. Niekedy kupujúci len zmenil názor alebo našiel lepšie riešenie inde. V ďalších prípadoch môže ísť o notebooky, ktoré boli v prenájme spoločnosti, ktorá je po uplynutí doby prenájmu vrátila späť.

V každom prípade prechádza použitý notebook testovaním, opravami, nastavením novej, nižšej ceny a pridá sa aj adekvátna záruka.

Jednou z obáv, ktorá sa v súvislosti s repasovanými notebooky či PC objavuje, je fakt, že nebudú mať najnovší a najlepší hardvér, keď pôjdu do repasu. Avšak väčšina ľudí naozaj najnovšie technológie vôbec nepotrebuje, preto môžu ušetriť tým, že nebudú platiť navyše za funkcie, ktoré nepoužijú.

Potrebujete spustiť softvér, ktorý je náročný na výkon alebo má byť váš notebook kompatibilný s konkrétnym hardvérom? V tomto prípade si stačí pozorne preštudovať špecifikácie každého modelu. Ak však nesledujete žiadne špecifické požiadavky alebo vám stačí notebook, s ktorým budete surfovať po internete, posielať e-maily a sledovať filmy, potom nájdete vhodný repasovaný notebook veľmi ľahko.

Čo by ste mali pri nákupe použitého notebooku kontrolovať?

Elektronika predávaná ako použitá či repasovaná často pochádza od zákazníkov, ktorí otvorili obal alebo ju použili a potom vrátili. V tomto prípade sa každá položka ručne kontroluje z hľadiska fyzického a funkčného. Vykonajú sa potrebné opravy a potom je všetko opäť rozsiahle otestované. Mnoho predajcov repasovanej výpočtovej techniky prideľuje konkrétnym modelom svoju známku. Tá vyjadruje stav kupovaného prístroja.

Uistite sa, že repasovaný notebook, o ktorom uvažujete, má správny operačný systém a bude podporovať softvér, ktorý chcete spustiť. Dobrý nápad je i kontrola softvéru, ktorý je dodávaný s notebookom. Môžete tak ušetriť za nákup potrebného softvéru. Vždy porovnajte cenu použitého notebooku s novým modelom, aby zľava naozaj stála za to. Nie je výnimkou nájsť zľavu aj 50%, čo sa už naozaj oplatí.

Ak vás možnosť nákupu repasovaného notebooku či PC zaujala, vyskúšajte ponuku na stránkach www.incomputer.sk, kde nájdete notebooky vyšších modelových radov v perfektnom stave so zárukou 12 mesiacov.