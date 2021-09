Reformný ústavný zákon v oblasti justície z dielne ministerstva spravodlivosti znamenal veľkú zmenu ústavy

Zmeny priniesli riešenia

Previerky majetkov sudcov

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ústava Slovenskej republiky prešla v tomto roku veľkou zmenou, keď poslanci Národnej rady SR schválili reformný ústavný zákon v oblasti justície.Skonštatovalo to ministerstvo spravodlivosti na svojom profile na sociálnej sieti v súvislosti so stredajším Dňom Ústavy SR.Ústavný zákon z dielne rezortu spravodlivosti zriadil napríklad Najvyšší správny súd SR, ktorý už v auguste začal svoju činnosť.Podľa ministerstva „kľúčový reformný zákon“ otvoril veľa bolestivých tém justície a priniesol konkrétne riešenia.„Cieľom nami navrhnutých ústavných zmien bolo, aby sa naša spoločnosť posunula v hodnotách ďalej a aby spravodlivosť a rovnosť neboli vnímané len ako niečo formálne, ale ako niečo so skutočným obsahom,“ dodal rezort.Poslanci schválili veľký reformný ústavný zákon v oblasti justície 9. decembra 2020 a svoju účinnosť nadobudol od 1. januára 2021.Ústavný zákon zahŕňa napríklad reformu zloženia Súdnej rady SR, previerky majetkových pomerov všetkých sudcov a previerky sudcovskej spôsobilosti, reformu zloženia Ústavného súdu SR s brzdami proti pasivite parlamentu pri nezvolení kandidátov na ústavných sudcov, zavedenie vekového cenzu pre zánik funkcie sudcu či zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR.