Reformy na Slovensku majú byť zásadné, rýchle a komplexné, povedal Mikloš na kogrese ITAPA

Peniaze neboli problémom

Plán obnovy Slovenska

7.12.2020 - Reformné zmeny na Slovensku majú byť zásadnejšie, rýchlejšie a komplexnejšie. Zmeny totiž robia aj iné európske krajiny, ktoré nespia a pripravujú si vlastné reformné projekty.Vyhlásil to v pondelok na bratislavskom kongrese ITAPA 2020 exminister financií Ivan Mikloš, podľa ktorého v opačnom prípade vláda nedosiahne svoj ambiciózny cieľ dostať Slovensko v oblasti životnej úrovne do roku 2030 zo súčasných 73 až 74 percent priemeru Európskej únie až na úroveň 92 percent.Exminister financií zároveň poukázal na to, že v snahe dosiahnuť reformné zmeny neboli peniaze problémom, ale to, že sa európske financie nevyužívajú dostatočne. Svedčí o tom fakt, že z aktuálnych eurofondov sa nevyužilo až 60 percent."Podstatné a kľúčové bude, ako zmeníme systém tak, aby sme boli konkurencieschopní a aby sme naštartovali opäť vysoký a udržateľný ekonomický rast. Investícií je, zdá sa, dosť. Dôležité bude, ako ich efektívne využiť. Nevyhnutné sú zmeny v školstve, v inováciách a v digitalizácii. Zásadné teda je, aby plán obnovy nebolo len o tom, ako minieme peniaze, ale aby plán bol o tom, ako zmeníme fungovanie systému," zdôraznil Ivan Mikloš s tým, že kľúčové je mať dostatočne silný politický manažment a politické líderstvo.Teraz má Slovensko podľa neho všetky predpoklady na to, aby sa k zmenám dopracovalo, lebo nastala v tomto roku politická zmena a krajina má k dispozícii veľké finančné zdroje z EÚ.Za prísnych hygienických opatrení dnes odštartoval trojdňový kongres ITAPA 2020. Na bratislavskom podujatí vystúpia aj viacerí ministri slovenskej vlády.Minister hospodárstva Richard Sulík, šéf rezortu financií Eduard Heger, ministerka informatizácie Veronika Remišová či šéf rezortu dopravy a výstavby Andrej Doležal budú okrem pripravovaných reforiem diskutovať s účastníkmi kongresu aj o spôsobe využitia európskych financií vo výške sedem miliárd eur, ktoré dostane Slovensko v rámci plánu obnovy.Medzi hlavnými prioritami vlády pri využívaní financií v rámci plánu obnovy je podľa ministra Hegera vzdelávanie vrátane vedy a výskumu a zelená ekonomika. Tá obsahuje štyri základné oblasti: obnoviteľné zdroje energií, dekarbonizáciu priemyslu, modernizáciu budov a modernizáciu železníc."Práve teraz je dôležité investovať do regionálnej železničnej dopravy, aby sme dostali ľudí z áut do ekologickejšej aj pohodlnejšej dopravy," zdôraznil minister. Za dôležité označil investovanie do zdravotníctva a digitalizácie verejnej správy.Na kongrese vystúpila prostredníctvom online prenosu aj Céline Gauer, vedúca Task Force z Európskej komisie. Účastníci podujatia sa venujú aj problematike financovania digitalizácie a rozvoja informačných technológií, a to aj v rámci zdravotníctva.Súčasťou kongresu bude aj diskusia o 5G sieti, o ktorej sa šíria hoaxy. Ako sa s týmito hoaxami vysporiada rezort dopravy, na to skúsi odpovedať jeho šéf Andrej Doležal. Do debaty o dezinformáciách sa zapoja 9. decembra aj minister obrany Jaroslav Naď, šéf diplomacie Ivan Korčok a policajný prezident Peter Kovařík.