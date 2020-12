Núdzový stav na Slovensku bude možné predĺžiť, minister Krajčí sa vyjadril aj k možnému lockdownu

aktualizované 7. decembra, 12:12





Parlament môže dať núdzovému stavu stopku

Nečakané zvolanie vlády

7.12.2020 -Núdzový stav možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. Na pondelkovom rokovaní vlády to schválili ministri. Núdzový stav bude možné predĺžiť aj pred účinnosťou tohto ústavného zákona. Vládny kabinet odsúhlasil, že navrhované riešenie prejde cez skrátené legislatívne konanie.S predĺžením núdzového stavu však bude musieť súhlasiť Národná rada SR (NR SR), a to do 20 dní od prvého dňa predĺženého núdzového stavu. Ako je vysvetlené v dôvodovej správe, ide o vytvorenie ústavnej poistky v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.Zo zverejneného materiálu vyplýva, že núdzový stav bude možné vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. V prípade, že NR SR nevyjadrí súhlas, predĺženie núdzového stavu zanikne dňom neschválenia návrhu vlády.Súhlas národnej rady bude potrebný aj v prípade opätovného vyhlásenia núdzového stavu, ak od skončenia predchádzajúceho núdzového stavu vyhláseného z tých istých dôvodov neuplynulo 90 dní.Z odsúhlaseného návrhu ústavného zákona vyplýva, že v núdzovom stave možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody.Tiež bude možné uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, napríklad obmedzením nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia núteným pobytom v obydlí alebo evakuáciou na určené miesto.



Vláda v pondelok rokovala o riešení problematiky núdzového stavu. Uviedol to pred rokovaním vlády minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).



Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) pred stretnutím priblížil, že rokovanie zvolal podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina).



Pre ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (Sme rodina) bolo pondelkové zvolanie vlády nečakané, keďže informáciu dostal v nedeľu 6. decembra večer. Dodal, že tým pádom nemá naštudované podklady ani materiály tak, aby mohol reagovať na otázky novinárov.

Závažné rozhodnutie

Ak bude lockdown, mal by byť v čase, keď to krajinu ekonomicky čo najmenej poškodí. Minister Krajčí to povedal pred pondelňajším rokovaním vlády.Nechcel však konkretizovať, aká forma lockdownu pripadá do úvahy. "Pretože sa na tom musíme dohodnúť. Je to závažné rozhodnutie," uviedol.Minister doplnil, že v priebehu víkendu sa k tejto téme vyjadroval aj premiér Igor Matovič. "Ten konštatoval, že pokiaľ nepríde k dohode, lockdown je jednou z možností, ktorú bude musieť táto krajina akceptovať," uzavrel Krajčí.