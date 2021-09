Reformy samospráv sa zrejme tak skoro nedočkáme, Únia miest Slovenska hovorí o stratenom čase

Komisia tu mala byť už pred rokom

Zbytočná strata času

11.9.2021 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia Únie miest Slovenska (ÚMS) neveria, že sa podarí vykonať zásadné zmeny vo fungovaní samosprávy ešte v tomto volebnom období. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová Zásadné zmeny vo fungovaní či systéme financovania samospráv má priniesť reforma verejnej správy, ktorá sa má podľa plánu uskutočniť budúci rok k dátumu komunálnych volieb. Doterajší prístup štátu k jej príprave však vzbudzuje v ÚMS rastúce obavy.Združenie vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby, politickú situáciu na Slovensku, vlastné skúseností z minulých rokov minulosti či zložitosť prípravy a presadenia reformy neverí, že zásadné zmeny nastanú za pôsobenia súčasnej vládnej garnitúry.„Máme rastúce obavy z toho, ako sa rôznymi čiastkovými zmenami, nesystémovými opatreniami, nekvalitnými zákonmi či novelami zhoršujú podmienky pre fungovanie územnej samosprávy. Toto všetko ešte viac skomplikuje návrh a presadenie komplexnej reformy verejnej správy ohlasovanej vládnou koalíciou,“ povedala pre agentúru SITA Piršelová.Napriek tomu, že reforma verejnej správy sa má uskutočniť o 14 mesiacov, ÚMS nemá žiadne informácie o vzniku komisie pre reformu verejnej správy. Komisia pritom mala byť zriadená už v septembri 2020. Zároveň nedostala žiadne oficiálne pozvanie na rokovanie o príprave kľúčovej reformy napriek tomu, že už viac ako pred rokom zverejnila svoje predstavy, námety do diskusie a deklarovala záujem prispieť k príprave zmien.„Rovnako nepoznáme návrh ministerstva vnútra. ÚMS v súčasnosti ani len netuší, čo si pod reformou verejnej správy súčasná vládna koalícia predstavuje, nepozná rozsah, obsah, časový priebeh ani vplyvy,“ doplnila Piršelová.ÚMS vyjadrila sklamanie zo straty času, ktorý mohol byť venovaný odbornej príprave reformy. Aktuálne sa podľa nej už totiž nemalo hovoriť o vzniku komisie pre reformu verejnej správy, ale o praktických výstupoch z jej zasadaní, ktoré už mali byť predmetom politickej diskusie.Združenie je presvedčené, že napriek pandemickej situácii nič nebránilo tomu, aby sa paralelne viedli diskusie o zmene spravovania štátu. Súčasné problémy samospráv podľa združenia spočívajú najmä v rozdelení právomocí medzi štátnou správou a územnou samosprávou, ako aj medzi centrálnou, regionálnou a miestnou úrovňou.ÚMS preto odmieta akékoľvek zúžené pohľady, ktoré by miesto komplexnej reformy celej verejnej správy mohlo priniesť napríklad iba reformu miestnej samosprávy.