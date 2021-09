USA si pripomínajú 20. výročie teroristických útokov, Biden vyzýva národ k jednote (foto)

Spomienkové oslavy povedie prezident

Odvážni pasažieri zápasili s teroristami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.9.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden vyzval na jednotu v čase, keď si jeho krajina pripomína obete teroristických útokov z 11. septembra 2001. Vo videozázname, ktorý zverejnil v piatok v predvečer 20. výročia útokov, prezident vzdal poctu 2 977 ľuďom, ktorí pri nich prišli o život.„Nezáleží na tom, koľko času uplynulo, táto spomienka bolestivo prináša všetko naspäť, ako keby ste tu správu dostali len pred niekoľkými sekundami," uviedol prezident. Informuje o tom portál bbc.com.Prezident Biden povedie sobotňajšie spomienkové oslavy a navštívi tri miesta útokov spolu s manželkou Jill Bidenovou. Spomienka na teroristické útoky z 11. septembra 2001 prichádza v ťažkom období pre amerického prezidenta. V posledných týždňoch totiž čelí silnej kritike pre odchod USA z Afganistanu, čím sa skončila americká prítomnosť v krajine, ktorá sa začala necelý mesiac po útokoch.Biden sľúbil odchod z Afganistanu na 20. výročie teroristických útokov, pričom vyhlásil, že ovládnutie krajiny militantným hnutím Taliban je nepravdepodobné. Hnutie však krajinu dostalo pod kontrolu za necelých desať dní.Útoky z 11. septembra 2001 naplánovala teroristická organizácia al-Kájda z Afganistanu. Samovražední útočníci sa zmocnili štyroch amerických civilných lietadiel.Dvomi z nich narazili do budov Svetového obchodného centra v New Yorku a jedným do budovy Pentagonu. Štvrté lietadlo spadlo na pole v štáte Pensylvánia, keď pasažieri zápasili s teroristami.