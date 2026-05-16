 Sobota 16.5.2026
 Meniny má Svetozár
16. mája 2026

Regenda podporil Slafkovského. Na Slovensku je korupcia aj v športe, za peniaze si vie niekto kúpiť miesto v reprezentácii – VIDEO


Tagy: Dotácie Financie Korupcia Kritika MS v hokeji 2026 Slovenskí hokejisti

Priznal, že aj on mal ťažké začiatky. Jeho rodina poznala predajcu so športovými potrebami, preto bol ochotný výstroj za 900 eur nechať Regendovcom na splátky. Všetko o



16.5.2026 (SITA.sk) - Priznal, že aj on mal ťažké začiatky. Jeho rodina poznala predajcu so športovými potrebami, preto bol ochotný výstroj za 900 eur nechať Regendovcom na splátky.


Slovenský hokejista Pavol Regenda neposilnil národný tím na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Cíti, že má možno poslednú šancu zabojovať o NHL, preto sa chce dôkladne pripraviť na novú sezónu.

V tomto ročníku zasiahol do 24 zápasov, v ktorých nazbieral desať bodov za deväť gólov a jednu asistenciu. Napriek skvelej forme, ktorú mal pred ZOH, nezískal dôveru od trénerov San Jose Sharks.

Koncom júna mu vyprší so "žralokmi" zmluva a zatiaľ nevie, ako bude vyzerať jeho najbližšia budúcnosť. Objavil v podcaste (P)opičí biznis a vyjadril sa aj k tabuizovaným témam.
 

Návrat v čase


Spolu s moderátorom sa vrátili v čase do októbra 2024, keď útočník Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský tvrdo kritizoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).

Nasledovala mediálna prestrelka aj za účasti šéfa zväzu Miroslava Šatana. Zdá sa, že je už všetko vyriešené a 22-ročný Košičan hviezdil na olympijskom turnaji v Taliansku za slovenskú reprezentáciu.

V podobnom duchu sa vyjadril aj Regenda. Hokejisti nejdú reprezentovať najmä pre dlhú a náročnú sezónu či zranenia, s ktorými sa potykali a chceli si ich doliečiť.


 

Možno by ani nehral


"Ďuri má pravdu, ako to funguje. Šport na Slovensku - nič nefunguje, tak prečo by mal fungovať šport, keď nejde nič?" pýtal sa 26-ročný rodák z Michaloviec.

Priznal, že aj on mal ťažké začiatky. Jeho rodina poznala predajcu so športovými potrebami, preto bol ochotný výstroj za 900 eur nechať Regendovcom na splátky.

"Normálna východniarska rodina nemá len tak 900 eur na mesiac, keď má hypotéku a výdavky. Jednoducho na to nemáš peniaze. Keby to nebolo tak v minulosti, ani ja teraz nehrám hokej" priznal útočník.
 

Nemusia sa dočkať peňazí


Môžu sa narodiť akokoľvek talentovaní športovci, no čo počul, tak to funguje tak, že ak by niekto chcel ísť do reprezentácie, tak rozhodovali financie.

"Korupcia bola všade a vždy bude. Tak to funguje v každom odvetví na Slovensku. Aj v športe. Kontakty a tak ďalej," prezradil s tým, že slovo majú aj agenti hráčov, nielen rodičia, ktorí niekoho v hokejovom svete poznajú.

Ak by mohol niečo zmeniť, neplatili by sa členské poplatky za účasť a tréningy s klubmi. "Hokej by mal byť zadarmo a mali by existovať aj dotácie," dodal Regenda s tým, že ak by mali celky čakať na štátne príspevky, tak sa zrejme neuživia, a preto sa obracajú aj na súkromníkov.
 



Zdroj: SITA.sk - Regenda podporil Slafkovského. Na Slovensku je korupcia aj v športe, za peniaze si vie niekto kúpiť miesto v reprezentácii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

