Sobota 16.5.2026
Meniny má Svetozár
15. mája 2026
Úvodný deň MS v hokeji 2026 prekvapenia nepriniesol a dva zápasy sa skončili výsledkom 3:1 – VIDEO, FOTO
16.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky piatkových zápasov na MS v hokeji 2026.
Úvodný hrací deň na MS v hokeji 2026 nepriniesol žiadne prekvapenia. Po tri body si pripísali všetky štyri favorizované tímy.
Prvý gól celého turnaja zaznamenal skúsený Kanaďan John Tavares, ktorým nasmeroval svoj tím k triumfu 5:3 nad výberom Švédska. "Trom korunkám" sa síce podarilo vyrovnať na 2:2 aj 3:3, v tretej tretine ešte dvakrát inkasovali a napokon prehrali. V druhom súboji "slovenskej" B-skupiny vo Fribourg zvíťazili Česi nad Dánmi 4:1, súperovi dovolili jedinú korekciu skóre v 58. minúte na 3:1.
V A-skupine v Zürichu najprv Fíni zdolali Nemcov 3:1 a v repríze finále spred roka domáci Švajčiari zdolali Američanov 3:1 a oplatili im prehru 0:1 po predĺžení z vlaňajšieho duelu o zlato.
V sobotu už zasiahnu do diania aj slovenskí hokejoví reprezentanti, o 12.20 h ich čaká súboj proti Nórom.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-ms-v-hokeji-2026-piatok-15-maj-hrali-sa-aj-zapasy-kanada-svedsko-a-cesko-dansko/">Fotografie MS v hokeji 2026 (piatok 15. máj): Hrali sa aj zápasy Kanada – Švédsko a Česko – Dánsko
Výsledky MS v hokeji 2026 - piatok 15. mája
- A-skupina
Fínsko - Nemecko 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
USA - Švajčiarsko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
- B-skupina
Kanada - Švédsko 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)
Česko - Dánsko 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
