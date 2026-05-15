 24hod.sk    Šport

15. mája 2026

Úvodný deň MS v hokeji 2026 prekvapenia nepriniesol a dva zápasy sa skončili výsledkom 3:1 – VIDEO, FOTO


switzerland_world_championship_ice_hockey_92882 676x451 16.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky piatkových zápasov na MS v hokeji 2026.


Úvodný hrací deň na MS v hokeji 2026 nepriniesol žiadne prekvapenia. Po tri body si pripísali všetky štyri favorizované tímy.



Prvý gól celého turnaja zaznamenal skúsený Kanaďan John Tavares, ktorým nasmeroval svoj tím k triumfu 5:3 nad výberom Švédska. "Trom korunkám" sa síce podarilo vyrovnať na 2:2 aj 3:3, v tretej tretine ešte dvakrát inkasovali a napokon prehrali. V druhom súboji "slovenskej" B-skupiny vo Fribourg zvíťazili Česi nad Dánmi 4:1, súperovi dovolili jedinú korekciu skóre v 58. minúte na 3:1.

V A-skupine v Zürichu najprv Fíni zdolali Nemcov 3:1 a v repríze finále spred roka domáci Švajčiari zdolali Američanov 3:1 a oplatili im prehru 0:1 po predĺžení z vlaňajšieho duelu o zlato.

V sobotu už zasiahnu do diania aj slovenskí hokejoví reprezentanti, o 12.20 h ich čaká súboj proti Nórom.

Výsledky MS v hokeji 2026 - piatok 15. mája



  • A-skupina


Fínsko - Nemecko 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)




USA - Švajčiarsko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)





  • B-skupina


Kanada - Švédsko 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)




Česko - Dánsko 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)




Zdroj: SITA.sk - Úvodný deň MS v hokeji 2026 prekvapenia nepriniesol a dva zápasy sa skončili výsledkom 3:1 – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Martin Pospíšil sa teší, že bude hrať po boku brata Kristiána. Proti každému súperovi treba mať rovnaké nastavenie – FOTO

