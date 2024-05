Regenda sa teší na spoluprácu s Pospíšilom a Kelemenom. Nemci k agresivite pridali um a rýchlosť, uviedol Frühauf (video)

Duel proti Nemcom

Tréning Miloša Kelemena

Turnajová súpiska

9.5.2024 (SITA.sk) - Hrať síce bude až v treťom útoku, od krídelníka Pavla Regendu sa však očakáva, že bude patriť medzi opory slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Česku. Nastupovať by mal s Martinom Pospíšilom Milošom Kelemenom , teda s hráčmi, ktorí na klubovej úrovni tiež pôsobia v zámorí."Hráme podobný štýl, rád hrám s hráčmi, ktorí predvádzajú jednoduchý hokej. Dnes nám to išlo a tréneri nám tam dali Faša ( Martin Faško-Rudáš , pozn.), ktorý je rýchly korčuliar. Dúfam, že budeme hrať fyzický a efektívny hokej," uviedol michalovský rodák Regenda po prvom tréningu v Ostrave."Tréning bol super. Cítil som sa fajn a ľad vyzerá dobre. Mali sme ľahší svižnejší tréning a dúfam, že sme pripravení na zajtrajšok," doplnil. Už v piatok popoludní vstúpia Slováci do turnaja duelom proti Nemcom, ktorí sú obhajcovia striebra spred roka."Nemci sú každým rokom lepší. Myslím si, že to bude ťažký, ale dobrý zápas na rozbeh. Keď budeme hrať svoju hru, každá jedna päťka je veľmi dobrá a vyrovnaná, tak s každým súperom môžme odohrať dobrý zápas," povedal Regenda a doplnil: "Máme sedem zápasov a aj keby sa niečo stalo v prvom súboji, tak stále môžme skončiť prví. Musíme predvádzať dobrý hokej a uvidíme, aký bude výsledok. Nemôžeme robiť chyby a musíme plniť pokyny trénerov, aby sme sa posúvali v šampionáte."Smerom k tretej útočnej formácii sa vyjadril aj asistent trénera Peter Frühauf . "Miloš Kelemen by mal vo štvrtok trénovať v Bratislave a zavoláme si, v akom stave je. Uvidíme, ako to potom poskladáme k zápasu. Od tretej a štvrtej formácie sa vždy očakáva, že prinesie energiu a bude vyhrávať súboje, prinesú nám tak čas v útočnom pásme. Tak sú tie útoky zložené," poznamenal v rozhovore pre slovenské médiá v dejisku MS.Spomenutý Kelemen by sa mal do dejiska šampionátu presunúť ešte vo štvrtok. V príprave tímu SR absentoval Martin Pospíšil, ktorý si doliečoval zdravotné problémy."Martin by mal nastúpiť, cítil sa na tréningu dobre. Je úplne zdravý," povedal rázne Frühauf a dodal: "Očakávame od neho, že nám získa veľa času v útočnom pásme, podrží puk a možno prispeje aj gólov. V tréningu vyzerá dobre."Realizačný tím slovenského výberu bude až vo štvrtok popoludní riešiť to, koho zapíše na turnajovú súpisku. Definitíva, minimálne smerom k verejnosti, nepadla ani v brankárskej otázke. Kapitánom by mal byť Tomáš Tatar , jeho asistentmi Peter Čerešňák Čo si o prvom súperovi Slovákov myslí asistent trénera? "Nemci sú súper, s ktorým sa stretávame často. K agresivite pridali aj hokejový um a rýchlosť. Čaká nás ťažký súper, ktorý má vo svojom kádri mená, čo dokážu rozhodnúť zápas. Nie sme favorit. Vzájomne sa poznáme a oba tímy na to budú pripravené," uzavrel Frühauf.