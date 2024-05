Slovenskí hokejisti absolvovali v Ostrave prvý tréning. Proti Nemcom je to vždy ťažké, hovorí Nemec (video+foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nemec v páre s Fehérvárym

Energia na ľade

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Debut v reprezentácii

9.5.2024 (SITA.sk) - Po utorkovej bratislavskej prehre s Američanmi 2:6 sa slovenská hokejová reprezentácia v stredu presunula do dejiska majstrovstiev sveta a už vo štvrtok ráno si zatrénovala na ľade.V piatok o 16.20 h už Slovákov čaká prvý duel na svetovom šampionáte, v ktorom vyzvú úradujúcich majstrov sveta Nemcov. „Vlani mali úplne iný tím. Proti Nemcom je to vždy ťažké, no verím, že do turnaja vstúpime víťazstvom," uviedol stále iba 20-ročný obranca Šimon Nemec Prvý tréning bol podľa neho celkom dobrý. „Ľad bol slušný. Neviem, či to bolo tým, že sme na ľade boli prví, ale bol fakt dobrý. Uvidíme zajtra," uviedol zadák, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v zámorskej NHL v tíme New Jersey Devils . „Bol isto lepší ako pred týždňom v Žiline, tam sme hrali vodné pólo," doplnil.Krátko sa vrátil aj k utorkovému prípravnému duelu proti výberu USA, ktorý bude v pondelok 13. mája tretím súperom Slovákov na MS.„Zápas s Američanmi bol fajn. Ukázal nám, čo potrebujeme zlepšiť. Myslím si, že v pondelok proti Američanom to bude úplne iný výkon. Prvé dve tretiny boli slušné," myslí si Nemec.Na ľade sa pripravoval v defenzívnom páre s ďalším bekom z kanadsko-americkej NHL Martinom Fehérvárym . „Fehy je super chalan a super obranca. Ukazuje v NHL, že nie je iba defenzívny a vie podporiť aj útok. Mne to vyhovuje a verím, že takto budeme hrať spolu celý turnaj a budeme veľké posily pre tím," poznamenal.Bez jediného prípravného stretnutia odcestoval na šampionát útočník Martin Pospíšil , v zámorskej NHL hráč klubu Calgary Flames „Cítim sa super. Mal som menšie zranenie, ktoré som si dával dokopy. Som vďačný, že som mohol vynechať prípravné zápasy a zotavovať sa. Zdravotne som v poriadku a je na tréneroch, či mi dajú šancu hrať," uviedol 24-ročný zvolenský rodák.Tréningy na ľade naznačujú, že na turnaji by mal hrať v útoku s Pavlom Regendom Milošom Kelemenom . „Očakáva sa od nás energia na ľade, chalani sú na tom fyzicky tiež dobre. Ako center sa cítim super, ako junior aj prvý rok na farme som hrával centra, nerobí mi to problém," zhodnotil.Martin Pospíšil na svojom konte nemá ešte ani jeden zápas v seniorskej reprezentácii, debut tak absolvuje až na MS. „Nervozita k tomu patrí, ale verím si na ľade, že niečo do tímu môžem priniesť. Stres opadne hneď po prvom vhadzovaní," dodal.Vo štvrtok obranné páry tvorili Nemec s Fehérvárym, Mário Grman Michalom Ivanom a František Gajdoš s Andrejom Golianom . V ofenzíve boli spolu Peter Cehlárik Liborom Hudáčkom aj Marko Daňo Andrejom Kudrnom , v štvrtom útoku Čacha alternoval Matúš Sukeľ Keďže Miloš Kelemen pricestuje zo zámoria do Ostravy až vo štvrtok popoludní, s Pospíšilom a Regendom sa pripravoval Martin Faško-Rudáš