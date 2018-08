Reggae festival Uprising ponúkol opäť známych interpretov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) - Kroky tisícov fanúšikov zo Slovenska aj zahraničia smerovali tento víkend do bratislavského rekreačného areálu Zlaté piesky na 11. ročník najväčšieho reggae hudobného stretnutia Uprising Festival. V slovenskej metropole sa 24. a 25. augusta predstavilo viacero zvučných svetových mien tohto žánru vrátane ďalšieho člena zo slávnej rodiny Marley.Domácej formácii Smola a hrušky pripadla úloha rozbiehača druhého dňa festivalu na hlavnom pódiu. Ska-punková partia chalanov zo Spiša oslávila minulý rok 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti vydali vo februári 2017 svoj šiesty album Čiernobiely. Za roky účinkovania sa vypracovali na špicu tohto žánru, poznajú ich fanúšikovia aj v Čechách a Poľsku.Z Jamajky prišla na Uprising skupina Mighty Diamonds. Patria k matadorom roots reggae, na scéne sú už od roku 1969. Na svoj prvý album Right Time si museli počkať do roku 1976. Dnes ich majú na konte viac ako tri desiatky. Legendárnu trojicu tvoria Donald Tabby Shaw, Fitzroy Bunny Simpson a Lloyd Judge Ferguson. S hudbou precestovali Európu, USA, Afriku aj Japonsko.Kvalitné reggae sa hraje aj na Apeninskom polostrove a fanúšikov prišla o tom presvedčiť obľúbená talianska reggae kapela Mellow Mood, aby zároveň predstavila svoj nový album Large. Na scéne sú od roku 2005, počas trinástich rokov hrania vydali päť albumov, prvý s názvom Move! vyšiel v roku 2009. Kapela na čele s bratmi Jacopom a Lorenzom Garzia ponúkli prierez moderného reggae, od roots, rocksteady, reggae-funk až po tribal clubbing.Slovenskú premiéru absolvovala na Uprisingu dnes už legendárna jamajská formácia Inner Circle, ktorá je na scéne už pädesiat rokov. V roku 1968 ju v Kingstone založili bratia Ian a Roger Lewisovci. Na svojom konte majú skoro tri desiatky albumov, ten prvý Dread Reggae Hits vydali už v roku 1973. K oslavám 50. výročia účinkovania pripravujú nový album. Slávu im priniesli hity Bad Boys či Sweat (A La La La La Long), ktoré majú na YouTube 1,5 miliardy videní a odzneli aj na Uprisingu.V slovenskej metropole sa predstavil aj ďalší člen zo slávnej rodiny Marley. Julian Ricardo Marley, syn legendárneho Boba Marleyho a Lucy Pounder. Julian je jediným synom Boba Marleyho, ktorý vyrastal striedavo v Británii a na Jamajke, čo výrazne ovplyvnilo jeho hudobnú cestu. Prvé demo snímky nahral vraj už keď mal päť rokov. V roku 1993 sa vrátil na Jamajku, aby spolu s bratmi Damianom, Stephenom a Ky-Manim založili Ghetto Youths Crew. Julian kráča v šľapajách otca, ktorého hudba je silne ovplyvnená rastafariánstvom, životom a spiritualitou. Na svojom konte má tri vydané albumy, ten prvý Lion in the Morning vydal v roku 1996, najnovší tretí Awake vyšiel v apríli 2009.