Terapeutické psy sa nedajú kúpiť, cvičiť musia spolu s majiteľom

Bratislava 26. augusta (TASR) - Canisterapeutické tímy aj na Slovensku pomáhajú najmä ľuďom v domovoch sociálnych služieb, špeciálnych školách alebo nemocničných zariadeniach. Ak chce však niekto vlastniť canisterapeutického psa, musí cvičiť s ním. Takéto psy sa totiž nedajú vycvičiť osobitne ako psy pre nevidiacich. "Canisterapeutický tím tvorí psovod a pes, ktorí musia fungovať naozaj synchronizovane," vysvetľuje Miroslav Majláth z Canisterapia Teamu, ktorý funguje pod Slovenským Červeným krížom.Záujemca o canisterapeutický výcvik by si mal podľa Majlátha najskôr rozmyslieť, či má na to vlohy a či ho to bude baviť. Mal by mať tiež dostatok času na následné návštevy zariadení a byť schopný zvládať stretnutia s chorými alebo postihnutými ľuďmi, ktoré môžu byť pre ľudí traumatizujúce.Ak mu však ide o zárobok, pravdepodobne bude sklamaný.hovorí Majláth. Osobne na Slovensku nepozná nikoho, kto by robil canisterapiu ako hlavné zamestnanie.Vlohy na canisterapiu musí mať aj samotný pes. Ten by mal byť pokojný, trpezlivý, priateľský, ale nie vtieravý. Musí tiež ovládať základnú poslušnosť. Na canisterapeutickom výcviku sa pes naučí napríklad chodiť pri barlách alebo individuálnom vozíku, rôzne triky pre pobavenie klienta alebo polohovanie.upozorňuje však Majláth. Pri polohovaní musí pes ostať ležať bez pohnutia dlhšiu dobu pri klientovi alebo si klient na psa vyloží nohy, pričom mu ich pes vďaka vyššej telesnej teplote ohrieva.O canisterapeutického psa je tiež potrebné sa starať.upozorňuje Majláth. Takouto aktivitou môže byť napríklad prechádzka, na ktorej pes dostáva čo najmenej povelov.Canisterapia je jednou z foriem animoterapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nie sú účinné alebo ich nemožno použiť. Môže sa vyskytovať v rôznych formách - pre viacerých klientov naraz, individuálne, pri vzdelávaní alebo na uvoľnenie napätia.