Reggae festival Uprising pritiahol na Zlaté piesky opäť tisícky ľudí

Bratislava 25. augusta (TASR) - Bratislavské Zlaté piesky sa stali opäť miestom stretnutia fanúšikov reggae hudby. Jedenásty ročník najväčšieho stredoeurópskeho reggae festivalu Uprising prilákal tisícky návštevníkov zo Slovenska aj zahraničia. Otvárací piatkový (24.8.) program priniesol vystúpenie legendárnej jamajskej kapely The Skatalites či nemeckej reggae superstar Gentlemana.Festivalu v piatok prialo aj počasie. Obavy z dažďa sa rozplynuli s otvorením programu na hlavnom pódiu, kde vystúpil dlhoročný interpret slovenského hip hopu, raper Branislav „Branči“ Kováč aka Vec s kapelou a parťákom Škrupom. Na konte má posledne vydaný album Domáce potreby a úspešnú šnúru s jeho starou formáciou Trosky.Z indonézskej Jakarty prišiel najvýznamnejší reggae spevák Ázie, inovátor reggae hudby v Indonézii, Ras Muhamad. Jeho posilou bol talentovaný Tóke, Nemec s indonézskymi koreňmi. Prvýkrát sa prezentovali minulý rok, kedy vydali spoločnú pieseň Open The World, ktorá sa v reggae svete hneď ujala. Na svojom konte má Ras sedem vydaných albumov, ten prvý Declaration of Truths je z roku 2005.Jamajský spevák Romain Virgo, jedna z najzásadnejších postáv dnešného dancehallu, lovers rocku a new roots reggae, prišiel na festival predstaviť svoj nový album Lovesick. Jeho tretí album sa dostal na 1. priečku v americkom reggae rebríčku týždenníka Billboard, teší sa veľkej priazni a pozitívnym ohlasom kritikov a Romain sa s nim vydal na svetové turné a jednou zo zastávok bola aj Bratislava. Kariéru odštartoval už vo svojich sedemnástich rokoch, kedy sa ako historicky najmladší súťažiaci zúčastnil jamajskej súťaže Rising Star 2007, ktorú aj vyhral.Na Uprising prišla aj kultová a legendárna jamajská kapela The Skatalites. Debutový album prvej jamajskej veľkej kapely Ska Authentic im prisúdil pozíciu zakladateľov štýlu Ska, ktorí úplne pretransformovali hudbu Jamajky. Boli pri zrode prvého veľkého hitu The Wailers – Simmer Down, hrali ako sprievodná kapela interpretov ako Bob Marley, Toots Hibbert či Alton Ellis. Na Zlaté piesky prišli so spevákmi Derrickom Morganom a Doreen Shaffer.Headlinerom prvého večera na Uprisingu bol nemecký reggae interpret Gentleman. Rodák z nemeckého Osnabrücku spieva od jedenástich rokov, mal osemnásť, keď prvýkrát navštívil Jamajku. Spevácku dráhu začínal v hiphopovej skupine Freundeskreis zo Štuttgartu. Debutovú LP platňu Trodin On vydal už v júni 1999. Dnes má na svojom konte dvanásť vydaných albumov a kompilácií. Stal sa vôbec prvým reggae spevákom, ktorý sa v roku 2015 dostal na pódium v MTV Unplugged, vydal rovnomenný album a absolvoval vypredané série koncertov pod ich záštitou. Minulý rok vydal hitovú kompiláciu The Selection a skladby z nej ponúkol aj na Zlatých pieskoch.