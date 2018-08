Španielska vláda schválila dekrét na exhumáciu Francových ostatkov

Generál Franco. Foto: theguardian.com Foto: theguardian.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 25. augusta (TASR) - Španielska socialistická vláda schválila v piatok dekrét, ktorý umožňuje exhumáciu ostatkov bývalého diktátora Francisca Franca z jeho mauzólea. Tento krok však názorovo rozdeľuje Španielov a jatrí staré rany, informuje spravodajský portál stanice BBC.vyhlásila španielska vicepremiérka Carmen Calvová na tlačovej konferencii po zasadaní vládneho kabinetu, kde bol schválený predmetný dekrét.Exhumácia, voči ktorej ostro vystupujú potomkovia zosnulého diktátora, by sa mohla uskutočniť koncom tohto roka. Dekrét však ešte bude musieť schváliť parlament.Španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý sa dostal k moci v júni, označil odstránenie Francových ostatkov z pamätníka vo Valle de los Caídos (Údolie padlých) pri Madride za jednu zo svojich priorít.vyhlásil Sánchez pre štátnu televíziu TVE. Jeho socialisti tvrdia, že cieľom tohto úsilia je zmeniť dané miesto na lokalitu "zmierenia" a pamäti pre všetkých obyvateľov Španielska.Generál Franco, ktorý vládol v Španielsku železnou rukou od konca občianskej vojny v roku 1939 až do svojej smrti v roku 1975, je pochovaný v impozantnej bazilike vykresanej do horského masívu, ktorej dominuje 150 metrov vysoký kríž. Pamätník je cintorínom približne 37.000 šudí, ktorí zahynuli v občianskej vojne.