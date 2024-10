31.10.2024 (SITA.sk) - Portorický reggaetonový spevák Nicky Jam stiahol svoju podporu Donalda Trumpa prezidentských voľbách . Ešte pred mesiacom Trumpa podporil na jeho predvolebnom mítingu. Predpokladá sa, že dôvodom zrušenia podpory bolo to, že komik Tony Hinchcliffe na Trumpovom mítingu v New Yorku označil Portoriko sa ostrov „odpadu".„Dôvod, prečo som podporoval Donalda Trumpa, bol ten, že som si myslel, že je najlepší pre ekonomiku v Spojených štátoch, kde žije veľa Latinoameričanov, mnohí z nás Latinoameričanov, vrátane mňa, veľa prisťahovalcov, ktorí trpia kvôli ekonomike. A keďže on je podnikateľ, považoval som to za najlepší krok,“ povedal Jam v španielčine vo videu zverejnenom na svojom oficiálnom instagramovom účte.Spevák Nicky Jam je známy najmä vďaka hitom ako „X“, „Travesuras“, „El Perdón“, „Hasta el Amanecer“ a „El Amante“.