Medzinárodný deň vegánstva

Zdravotné benefity vegánstva



Rýchlejšia stráviteľnosť vegánskej stravy znižuje produkciu odpadových látok, ktoré vznikajú pri metabolizme živočíšnych bielkovín, ako sú metán, amoniak, histamín a sirovodík, čo vedie k nižšej záťaži na organizmus.



Vyšší príjem vlákniny z vegánskych zdrojov, ako sú celozrnné obilniny a strukoviny, môže významne podporiť zdravie tráviaceho systému a zlepšiť metabolizmus, ak si zvolíme vhodné sacharidové zdroje ako sú celozrnné obilniny a strukoviny.



Vyšší obsah aktívnych enzýmov v rastlinných potravinách môže zlepšiť trávenie a vstrebávanie živín, čím sa podporuje efektívny rozklad potravy.



Prospešné zastúpenie rastlinných olejov, ako sú olivový a repkový, ponúka zdravé tuky, ktoré môžu podporiť kardiovaskulárne zdravie.



Zvýšený príjem omega-9 mastných kyselín, ktoré sa nachádzajú v orechoch, môže prispieť k zlepšeniu zdravia srdca a zníženiu zápalových procesov v tele.



Vhodný zdroj rastlinných bielkovín v podobe strukovín, ako sú šošovica, fazuľa a cícer, poskytuje potrebné živiny pre udržanie svalovej hmoty a celkového zdravia



Prvý krok k zdravšiemu stravovaniu s Lidlom

Vemondo, Kokosový vegangurt, Lidl, 100g, 0,69 €

Vemondo, Barista Ovsený nápoj, Lidl, 1l, 1,39 €

Vemondo, Vegánske guľôčky, Lidl, 200 g, 1,99 €

31.10.2024 (SITA.sk) -Stravovanie je súčasťou nášho života už od počiatkov ľudstva, a hoci ide o tému, ktorá nás sprevádza po celé generácie, v posledných rokoch jej ľudia venujú čoraz viac pozornosti. Aké výhody ponúka konkrétne vegánstvo a prečo by ste mu mali dať šancu?Vegánstvo je spôsob stravovania a životný štýl, ktorý sa zameriava výhradne na rastlinné potraviny. Vylučuje z jedálnička všetky živočíšne produkty – mäso, mliečne výrobky, vajcia, med. Pričom minimalizuje alebo úplne eliminuje využívanie zvierat na potravu, odev či iný účel v oblastiach ľudského života. Byť skutočným vegánom, je teda veľkým záväzkom.Vďaka nutričnej expertke Veronike Hanákovej vieme, že: "Kvalita dopestovaných plodín sa vplyvom znečisteného ovzdušia mení, čím sa aj znižuje množstvo cenných látok v rastlinných plodinách. Avšak s kvalitou mäsa to nie je o nič lepšie a to vníma už aj širšia verejnosť, a preto sa uchyľujú k vegánskym alternatívam."S narastajúcou pozornosťou venovanou zdraviu sa čoraz viac ľudí rozhoduje pre vegánstvo a zdravší spôsob života. Tento posun sa odráža v náraste dopytu po rastlinných potravinách a vegánskych alternatívach, ktoré sa stávajú čoraz dostupnejšími na trhu. Rovnako sa zvyšuje aj informovanosť o výhodách rastlinnej stravy, ako sú zníženie rizika chronických ochorení a podpora udržateľnosti. Očami nutričnej expertky sa pozrieme na ďalšie výhody, ktoré vegánstvo prináša.Aj napriek všetkým týmto výhodám je potrebné byť opatrný, sledovať zloženia výrobkov či množstvo prídavných látok. Nutričná expertka upozorňuje na to, aby sme kládli dôraz na príjem vitamínov a minerálov pri tomto druhu stravovaní: "Pri vegánskej strave sa môže vyskytnúť nedostatok mikroživín, ako sú vitamín B12, železo, zinok a, ako u väčšiny, aj vitamín D. Dôležité je tiež, pri vegánstve dbať na zloženie potravín a nestaviť len na názov - vegánske," dodala.Obľúbený diskontný reťazec myslí na zdravie všetkých svojich zákazníkov. Ponuku produktov z privátnej značky Vemondo ocenia nielen milovníci vegánskej kuchyne, ale aj tí, ktorí chcú jednoducho vyskúšať niečo nové. Začnite deň kokosovým vegangurtom s ovseným nápojom a doprajte si zaujímavú kombináciu chutí a výživy. Na večeru skúste vegánske gulôčky, ktoré sú skvelým doplnkom do rôznych receptov – od ľahkých šalátov až po výdatné hlavné jedlá. Dajte tomu šancu a možno si aj vy nájdete obľubu vo vegánskej kuchyni.Informačný servis