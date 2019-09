RegioJet kupuje 15 nových lokomotív, budú jazdiť aj na Slovensku

Regio-Jet, ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 3. septembra (TASR) - Súkromný dopravca RegioJet podpísal zmluvu s výrobcom rušňov Bombardier Transportation na dodávku 15 nových viacsystémových lokomotív. RegioJet nasadí nové lokomotívy na svoje vnútroštátne a medzinárodné diaľkové spoje vrátane spojov do Bratislavy a Košíc. Doteraz najväčšia investícia tohto dopravcu má pomôcť naplniť plán dvojnásobného zvýšenia výkonov v roku 2020, informoval o tom v utorok tlačový hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj. Výšku investície však nespresnil.uviedol Ondrůj. Uzavretá zmluva nadväzuje na predchádzajúcu z roku 2017, na základe ktorej RegioJet kúpil lokomotívy staršieho typu od rovnakého výrobcu. Rušne budú nasadené na vnútroštátne a medzinárodné vlakové spoje RegioJet v rámci Českej republiky, Slovenska a ďalších stredoeurópskych krajín.Obstaranie 15 lokomotív je podľa hovorcu najväčšou investíciou do nových železničných vozidiel v histórii RegioJetu. Dopravca predpokladá dodávky prvých lokomotív na základe uzavretej zmluvy v nasledujúcom roku a plánuje ich nasadenie nielen na existujúce spoje na linkách z Prahy do Ostravy, Košíc, Brna, Bratislavy a Viedne, ale aj na zabezpečenie prevádzky nových spojov v rámci krajín strednej Európy. Vďaka otvoreniu nových liniek predpokladá v roku 2020 RegioJet masívny nárast výkonov, a to až o 100 %.Diaľkovými vlakmi súkromného prepravcu, ktoré jazdia v Českej republike, na Slovensku a v Rakúsku, cestovalo za prvých šesť mesiacov tohto roka približne 3,1 milióna cestujúcich. Firma tak pokračuje v raste počtu prepravených cestujúcich, keď za prvý polrok prepravila približne o 12 % cestujúcich viac ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka.