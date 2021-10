Región Brusel zákaže vstup áut s nižšou emisnou normou, za nedodržanie pravidiel hrozí pokuta

Zóna nízkych emisií

10.10.2021 (Webnoviny.sk) - Región Brusel zakáže vjazd na svoje územie autám, ktoré majú nižšiu emisnú normu než Euro 4. Chce tak dosiahnuť zníženie emisií z cestnej dopravy.Nariadenie začne platiť od 1. januára 2022. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Zákaz pohybu vozidiel sa netýka len všetkých typov vozidiel, ale aj prevádzkovateľov prepravných služieb, domácich či zahraničných.„Reštrikcia bude platná v takzvanej Zóne nízkych emisií (Low emission zone) v regióne hlavného mesta Brusel. Obmedzenie sa týka všetkých 19 komún. Za nedodržanie pravidiel vstupu do oblasti hrozí pokuta 350 eur,“ spresňuje MZVEZ SR.Pre vozidlá, ktoré do regiónu nebudú môcť vstúpiť, budú pripravené záchytné parkovacie plochy Park and Ride (P+R) na periférii Bruselu, ktoré budú napojené na integrovaný dopravný systém mesta.„Vozidlá spĺňajúce kritériá Euro 5 alebo vyššej emisnej triedy sa môžu aj naďalej pohybovať v nízkoemisnej zóne,“ uzatvára rezort diplomacie.