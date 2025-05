Regiónom eurofondy neberieme, reaguje minister Migaľ na útoky samospráv – VIDEO, FOTO

Hĺbkový audit

Regiónom žiadne peniaze brať nebudú

Medzi regiónmi sú značné rozdiely

23.5.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií sa ohradzuje voči tvrdeniam niektorých predstaviteľov samospráv , že vláda plánuje regiónom zobrať 400 miliónov eur z eurofondov "Rozmohol sa nám tu taký nešvár. Zachytili sme nejaké číslo, ktoré hovorí o stovkách miliónov eur s poznámkou, že vláda ide regiónom brať peniaze. Na tomto mieste chcem povedať za celé naše ministerstvo a za seba, že to nie je pravda. Urobíme všetko pre to, aby peniaze z Programu Slovensko na Slovensku aj zostali," hovorí minister investícií Samuel Migaľ MIRRI SR tvrdí, že hneď po nástupe nového vedenia realizovalo hĺbkový audit, ktorý odhalil viacero prekážok v čerpaní eurofondov. "Napriek tomu, že boli projekty vypracované a podané, zmluvy sa nepodpisovali. Túto prekážku sme absolútne odstránili," uisťuje Migaľ partnerov v regiónoch a zaručuje sa, že každý projekt, ktorý bude v súlade s pravidlami a doručený na MIRRI, bude spracovaný bez zdržania.Regióny majú v rámci mechanizmu Integrovaných územných investícií k dispozícii 2,4 miliardy eur z eurofondov. Ministerstvo pripomína, že rozhodovanie o projektoch v území nie je v jeho rukách, ale priamo v kompetencii regiónov prostredníctvom Rád partnerstva a Kooperačných rád udržateľného mestského rozvoja, ktoré určujú priority a schvaľujú projektové zámery.Štátny tajomník Richard Maraček uvádza, že čerpanie týchto eurofondov je dnes na úrovni len 57 miliónov eur z celkovej alokácie 2,4 miliardy eur. Schválených projektových zámerov je 53 percent, žiadosti o nenávratný finančný príspevok tvoria 25 percent a kontrahovanie, teda zazmluvnenie, je iba 10 percent.Rezort investícií deklaruje pripravenosť pomôcť každému regiónu. Podľa MIRRI SR fungujú regionálne centrá, zjednodušujú sa procesy, odstraňujú prekážky a plánuje sa zrýchlená kontrola verejného obstarávania. Minister Samuel Migaľ na tlačovej konferencii vyzval regióny, že nemajú váhať a majú priamo volať odborníkom na MIRRI, ktorí sú pripravení okamžite pomôcť a vyriešiť všetky otázky k projektom."Je tu absolútna garancia, že my regiónom žiadne peniaze brať nebudeme. V prípade, že budú projekty rozrobené, tak už vôbec nie. Ak však budeme vidieť, že regióny peniaze nečerpajú, v takom prípade budeme musieť nájsť nejaký mechanizmus, prostredníctvom ktorého tie peniaze opäť otočíme do regiónu," hovorí minister investícií Migaľ a dodáva, že pokiaľ sa všetci zástupcovia samospráv a vyšších územných celkov pustia poctivo do práce a projekty sa rozbehnú na 100 percent, nič také sa nestane.MIRRI SR zverejnilo tabuľky s dátami pre všetky kraje a okresné mestá, na základe ktorých poukazujú na to, že medzi regiónmi sú značné rozdiely. Napríklad Prešovský kraj má 63 percent schválených projektových zámerov, zatiaľ čo Bratislavský len 39 percent. Podobné rozdiely sú aj medzi mestami, napríklad Liptovský Mikuláš a Ružomberok majú 17 percent schválených zámerov, kým napríklad Michalovce 68 percent."Často v regiónoch počúvame, že veď my sme nachystaní na 100 %. Ale potom sa pozrieme do tabuľky, ktorú máme na ministerstve a tú istú vidia aj v regiónoch a zrazu zistíme, že to tak nie je. Niekedy mám pocit, že žijeme v dvoch paralelných svetoch," povedal minister Migaľ, zároveň tvrdí, že centrálne čísla zo systému MIRRI sú presné a sú rovnaké pre ministerstvo aj samosprávy.