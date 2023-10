Regióny budú rozhodovať o ďalších stovkách miliónov eur z nových eurozdrojov

Rozhodovanie o strategických investíciách

Pomôcť využívať eurofondy

22.10.2023 (SITA.sk) - Regióny budú môcť pri svojich projektoch v novom programovom období 2021 až 2027 rozhodovať o ďalších stovkách miliónov eur z eurozdrojov navyše. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) za viac ako päť mesiacov pôsobenia úradníckej vlády Ľudovíta Ódora výrazne posilnilo svoje aktivity aj v oblasti regionálneho rozvoja. Jednou z hlavných priorít rezortu bolo zásadné zlepšenie spolupráce so samosprávami.„Posilnili sme regióny pri rozhodovaní o ich strategických investíciách. Z nových eurofondov mali pôvodne priamo rozhodovať o 2,1 miliardy eur, my sme im tento obnos navýšili o ďalších 200 miliónov,“ informoval poverený minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík . Ako dodal, tým odovzdali celú eurofondovú obálku ministerstva investícií do rúk regiónov.V Programe Slovensko je zo zdrojov Európskej únie v aktuálnom eurofondom období k dispozícii 12,6 miliardy eur. Regióny môžu po zvýšení prostriedkov rozhodovať o objeme 2,3 miliardy eur, čo je približne 18 % z celkovej sumy.„Regionálny rozvoj považujeme za kľúčovú tému - Slovensko potrebuje silné regióny, mestá a obce. Veríme, že príklad nášho ministerstva si za svoj zoberú aj iné rezorty a pomôžu navýšiť eurofondovú obálku priamo pre regióny,“ uviedla štátna tajomníčka MIRRI pre regionálny rozvoj Barbora Lukáčová Ministerstvo investícií v súvislosti s eurofondmi a verejnou správou zároveň spolupracovalo s Úradom vlády SR na príprave dvoch tzv. bielych kníh.Je v nich navrhnuté desatoro pre zlepšenie využívania eurofondov a cestovná mapa pre prípravu komplexnej reformy verejnej správy so zameraním na pokračovanie decentralizácie.Najdôležitejšími návrhmi, ktoré majú pomôcť využívať eurofondy, sú podľa ministerstva investičná stratégia Slovenska až do roku 2050, vznik štátneho fondu, z ktorého by sa financovala príprava projektov, a väčšie zapojenie regiónov do rozhodovania o eurofondoch.