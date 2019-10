Regióny žiadajú Čaputovú, aby nepodpísala zákon, ktorý im zníži príjmy

Zuzana Čaputová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 2. októbra (TASR) – Iniciatíva Cesty pre Slovensko požiadala v týchto dňoch listom prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala nové znenie zákona o dani z príjmov. Pridala sa tak k iniciatíve združenia krajov SK8 a Únie miest Slovenska na zastavenie novely zákona o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane. TASR o tom informoval zástupca iniciatívy Ondrej Lunter.Iniciatíva Cesty pre Slovensko podľa neho uznáva nutnosť znižovania daňovo-odvodového zaťaženia, ale nestotožňuje sa s formou riešenia, ktorú zvolila strana Most-Híd. „píše sa v liste prezidentke.Napriek protestom regiónov bola novela zákona o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane v Národnej rade SR schválená ústavnou väčšinou. Nové znenie zákona zvyšuje nezdaniteľnú časť základu dane z aktuálneho 19,2-násobku na 21-násobok životného minima, čo priemerne zarábajúcemu človeku ušetrí na daniach každý mesiac päť eur. Regióny však zdôrazňujú, že im toto opatrenie každoročne zníži rozpočty spolu o 150 miliónov eur a trpieť tým bude každý občan.Novela zákona by mala spôsobiť dieru v rozpočtoch krajskej samosprávy vo výške 44,7 milióna eur, mestám a obciam ubudne približne 100 miliónov eur ročne.pripomína iniciatíva. Bez snahy o zvrátenie aktuálneho trendu bude podľa nej čakateľov do týchto zariadení o desať rokov vyše 20.000.Finančná zodpovednosť za vládne opatrenia, akým je napríklad aj tohtoročný zákon o obedoch zadarmo, či rekreačné poukazy, končí často podľa iniciatívy práve na pleciach samospráv.Samosprávy zdôrazňujú, že na realizáciu týchto opatrení im však zákonodarca nevyhradzuje primerané prostriedky a teraz im z nich navyše i uberá. Opierajú sa aj o Európsku chartu miestnej samosprávy, ktorú Slovensko ratifikovalo v roku 1999. Podľa tejto charty majú maťa tieto finančné zdroje majú byťzdôrazňuje iniciatíva. Jej zástupcovia preto vyjadruje nádej, že prezidentka vezme tieto skutočnosti na vedomie a zákon vráti do parlamentu.