Streda 10.9.2025
Meniny má Oleg
Denník - Správy
10. septembra 2025
Regióny získajú ďalšie dotácie, medzi podporenými projektmi je aj Hodinová veža a západný múr Trenčianskeho hradu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v uplynulom týždni podpísalo deväť ...
10.9.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v uplynulom týždni podpísalo deväť zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v celkovej výške 4,48 milióna eur. Všetky projekty sú spolufinancované Európskou úniou v rámci eurofondového Programu Slovensko 2021 – 2027.
"Vďaka európskym fondom sa aj naďalej menia naše školy, športoviská aj verejné priestory a obnovujeme historické pamiatky. Som rád, že medzi aktuálne podporenými projektmi je aj rekonštrukcia Hodinovej veže a západného hradbového múru Trenčianskeho hradu. Tento ikonický priestor sa tak otvorí verejnosti a získa nový kultúrny rozmer," uviedol minister Samuel Migaľ.
V Košickom kraji sa podporia projekty ako budovanie zelenej infraštruktúry v obci Seňa (472-tisíc eur), modernizácia ZŠ Nad Medzou 1 v Spišskej Novej Vsi (427-tisíc eur) a rekonštrukcia ZŠ Ľudovíta Fullu v Košiciach (746-tisíc eur). V Žilinskom kraji získajú financie projekty environmentálneho vzdelávania v Liptovskom Hrádku (180-tisíc eur) a zlepšenie kvality a inklúzie vo vzdelávaní v obci Dlhé Pole (457-tisíc eur).
V Trenčianskom kraji pôjde 379-tisíc eur na zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava a 884-tisíc eur na obnovu Hodinovej veže a západného hradbového múru Trenčianskeho hradu v Trenčíne, ktorý bude sprístupnený verejnosti a vytvorí nový priestor pre kultúrne podujatia v rámci EHMK Trenčín 2026.
V Banskobystrickom kraji sa podporí rekonštrukcia Súkromnej hotelovej akadémie v Banskej Štiavnici (456-tisíc eur) a výmena prívodného potrubia v obci Slaská (483-tisíc eur), čo zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky pitnej vody.
Tieto projekty prispejú k zlepšeniu infraštruktúry, environmentálnej udržateľnosti, inklúzie vo vzdelávaní a kultúrnemu rozvoju na Slovensku.
