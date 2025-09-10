Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Ekonomika

10. septembra 2025

Regióny získajú ďalšie dotácie, medzi podporenými projektmi je aj Hodinová veža a západný múr Trenčianskeho hradu


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v uplynulom týždni podpísalo deväť ...



trencin 1 676x387 10.9.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v uplynulom týždni podpísalo deväť zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v celkovej výške 4,48 milióna eur. Všetky projekty sú spolufinancované Európskou úniou v rámci eurofondového Programu Slovensko 2021 – 2027.


"Vďaka európskym fondom sa aj naďalej menia naše školy, športoviská aj verejné priestory a obnovujeme historické pamiatky. Som rád, že medzi aktuálne podporenými projektmi je aj rekonštrukcia Hodinovej veže a západného hradbového múru Trenčianskeho hradu. Tento ikonický priestor sa tak otvorí verejnosti a získa nový kultúrny rozmer," uviedol minister Samuel Migaľ.

Projekty v Košickom a Trenčianskom kraji


V Košickom kraji sa podporia projekty ako budovanie zelenej infraštruktúry v obci Seňa (472-tisíc eur), modernizácia ZŠ Nad Medzou 1 v Spišskej Novej Vsi (427-tisíc eur) a rekonštrukcia ZŠ Ľudovíta Fullu v Košiciach (746-tisíc eur). V Žilinskom kraji získajú financie projekty environmentálneho vzdelávania v Liptovskom Hrádku (180-tisíc eur) a zlepšenie kvality a inklúzie vo vzdelávaní v obci Dlhé Pole (457-tisíc eur).

V Trenčianskom kraji pôjde 379-tisíc eur na zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava a 884-tisíc eur na obnovu Hodinovej veže a západného hradbového múru Trenčianskeho hradu v Trenčíne, ktorý bude sprístupnený verejnosti a vytvorí nový priestor pre kultúrne podujatia v rámci EHMK Trenčín 2026.

Rekonštrukcia hotelovej akadémie v Banskej Štiavnici


V Banskobystrickom kraji sa podporí rekonštrukcia Súkromnej hotelovej akadémie v Banskej Štiavnici (456-tisíc eur) a výmena prívodného potrubia v obci Slaská (483-tisíc eur), čo zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky pitnej vody.

Tieto projekty prispejú k zlepšeniu infraštruktúry, environmentálnej udržateľnosti, inklúzie vo vzdelávaní a kultúrnemu rozvoju na Slovensku.


Zdroj: SITA.sk - Regióny získajú ďalšie dotácie, medzi podporenými projektmi je aj Hodinová veža a západný múr Trenčianskeho hradu © SITA Všetky práva vyhradené.

