Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 10.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oleg
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. septembra 2025

Vláda schválila zmenu a doplnenie štatútu splnomocnenca pre rómske komunity, reaguje na zistenia NKÚ


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity štatút

Vláda sa svojom stredajšom rokovaní schválila zmenu a doplnenie Štatútu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Návrh, ktorý predložil predseda vlády, reaguje na zistenia



Zdieľať
6613c2814514a217923703 676x451 10.9.2025 (SITA.sk) - Vláda sa svojom stredajšom rokovaní schválila zmenu a doplnenie Štatútu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Návrh, ktorý predložil predseda vlády, reaguje na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý v správe o výsledku kontroly upozornil na absenciu povinnosti splnomocnenca predkladať vláde pravidelnú správu o svojej činnosti a činnosti úradu za príslušný kalendárny rok.


Podľa záverov NKÚ je nevyhnutné, aby splnomocnenec mal formálne zakotvenú povinnosť pravidelného hodnotenia účinnosti využitia pridelených personálnych, inštitucionálnych a finančných kapacít prostredníctvom predkladania správy o činnosti v súlade s Programovým vyhlásením vlády.

Táto správa má slúžiť ako nástroj systematického vyhodnocovania činnosti splnomocnenca a jeho úradu, čím sa má prispieť k zvýšeniu transparentnosti a efektívnosti fungovania. Návrh zároveň stanovuje, že každá správa musí spĺňať definované obsahové a kvalitatívne štandardy, aby poskytovala relevantné, objektívne a úplné informácie pre potreby rozhodovania vlády. Zavádza sa tak povinnosť každoročne predkladať vláde správu o činnosti splnomocnenca a úradu za predchádzajúci kalendárny rok.


Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila zmenu a doplnenie štatútu splnomocnenca pre rómske komunity, reaguje na zistenia NKÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity štatút
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Regióny získajú ďalšie dotácie, medzi podporenými projektmi je aj Hodinová veža a západný múr Trenčianskeho hradu
<< predchádzajúci článok
Predseda Európskej rady Costa navštívi aj Slovensko, stretne sa s premiérom Ficom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 