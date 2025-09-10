|
Denník - Správy
10. septembra 2025
Vláda schválila zmenu a doplnenie štatútu splnomocnenca pre rómske komunity, reaguje na zistenia NKÚ
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity štatút
Vláda sa svojom stredajšom rokovaní schválila zmenu a doplnenie Štatútu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Návrh, ktorý predložil predseda vlády, reaguje na zistenia
10.9.2025 (SITA.sk) - Vláda sa svojom stredajšom rokovaní schválila zmenu a doplnenie Štatútu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Návrh, ktorý predložil predseda vlády, reaguje na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý v správe o výsledku kontroly upozornil na absenciu povinnosti splnomocnenca predkladať vláde pravidelnú správu o svojej činnosti a činnosti úradu za príslušný kalendárny rok.
Podľa záverov NKÚ je nevyhnutné, aby splnomocnenec mal formálne zakotvenú povinnosť pravidelného hodnotenia účinnosti využitia pridelených personálnych, inštitucionálnych a finančných kapacít prostredníctvom predkladania správy o činnosti v súlade s Programovým vyhlásením vlády.
Táto správa má slúžiť ako nástroj systematického vyhodnocovania činnosti splnomocnenca a jeho úradu, čím sa má prispieť k zvýšeniu transparentnosti a efektívnosti fungovania. Návrh zároveň stanovuje, že každá správa musí spĺňať definované obsahové a kvalitatívne štandardy, aby poskytovala relevantné, objektívne a úplné informácie pre potreby rozhodovania vlády. Zavádza sa tak povinnosť každoročne predkladať vláde správu o činnosti splnomocnenca a úradu za predchádzajúci kalendárny rok.
