Registrácia dobrovoľníkov pre návštevu pápeža Františka v Šaštíne je uzavretá, prihlásil sa ich dostatok

Príde aspoň tridsaťtisíc pútnikov

Návšteva pápeža končí v Šaštíne

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pri organizácii stretnutia veriacich s pápežom Františkom v Šaštíne bude k dispozícii 1500 dobrovoľníkov. Ich registrácia bola uzatvorená, organizátori podujatia informovali, že dobrovoľníkov už majú dostatok.„Dobrovoľníci budú usmerňovať ľudí v sektoroch priamo na mieste stretnutia so Svätým Otcom, kontrolovať QR kódy, ďalej budú usmerňovať ľudí na záchytných parkoviskách a smerovať ich do areálu, ale budú pomáhať aj iným zložkám pri vstupoch do areálu,“ priblížila ich hlavnú činnosť Monika Hricáková, koordinátorka dobrovoľníkov pre Šaštín.Ľudia, ktorí sa prihlásili dobrovoľne a nezištne pomáhať pri organizovaní návštevy pápeža, nastúpia na svoje miesta už 14. septembra. Sektory pre veriacich budú sprístupnené v tento deň od 22:00.S najväčším náporom však rátajú v stredu 15. septembra, kedy hlava katolíckej cirkvi príde do pútnického mestečka Šaštín – Stráže.Na stretnutie s pápežom Františkom v Šaštíne na záver jeho pastoračnej návštevy Slovenska sa zatiaľ zaregistrovalo asi 30-tisíc pútnikov, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19.Od pondelka 6. septembra sa budú môcť registrovať aj ľudia, ktorí budú pred verejnými podujatiami v rámci návštevy pápeža otestovaní, alebo budú menej ako 180 dní po prekonaní COVID-19.Pápež František pricestuje na návštevu Slovenska v nedeľu 12. septembra. Navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín, kde svoju návštevu v stredu 15. septembra ukončí.