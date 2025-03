Registrácia mimovládiek by podľa poslancov Hlasu mala prejsť na okresné úrady v sídle kraja

Zefektívnenie výkonu štátnej správy

11.3.2025 (SITA.sk) - Registrácia mimovládnych organizácii by z Ministerstva vnútra SR mala prejsť na okresné úrady v sídle kraja. Vyplýva to z návrhu novely zákona o združovaní občanov, ktorú predložili poslanci za Hlas-SD Dávid Demečko a Michal Bartek.Rozhodujúcim pre určenie miestnej príslušnosti registrácie má byť podľa poslancov sídlo združenia.„Okresné úrady v sídle kraja sú už v súčasnosti registrovým úradom pre niektoré mimovládne neziskové organizácie (neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, záujmové združenia právnických osôb), ako aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov,“ uvádzajú predkladatelia.Navrhovaná zmena má podľa nich za cieľ zefektívnenie výkonu štátnej správy na úseku registrácií mimovládnych neziskových organizácií podľa zákona o združovaní občanov, priblíženie služby k občanom pri registrácii podľa sídla združenia a v neposlednom rade skrátenie lehôt na vybavovanie vecí.Poslanci pripomínajú, že v súčasnosti predmetnú agendu vybavuje na ministerstve vnútra päť až šesť zamestnancov.„Po prijatí návrhu zákona by sa agenda podľa zákona o združovaní občanov rozložila na 8 okresných úradov v sídle kraja v závislosti od miestnej príslušnosti a príslušnú agendu bude zastrešovať minimálne 16 zamestnancov. Predpokladá sa uľahčenie komunikácie s klientmi prostredníctvom klientskych centier pri podaní návrhu na registráciu, zmenu, zánik združení podľa zákona o združovaní občanov, resp. pri vydávaní výpisov z registra,“ doplnili poslanci.Predkladatelia tiež pripomínajú, že podľa aktuálne účinnej právnej úpravy nemožno proti rozhodnutiam ministerstva vnútra o odmietnutí registrácie združenia a rozhodnutiu o rozpustení združenia podať rozklad.„Nakoľko je rozklad v zmysle správneho poriadku riadnym opravným prostriedkom výlučne proti rozhodnutiam ústredných orgánov štátnej správy, navrhuje sa, aby sa proti rozhodnutiam registrového úradu (okresného úradu v sídle kraja) o odmietnutí registrácie združenia a rozhodnutiu o rozpustení združenia nebolo možné odvolať,“ dodali poslanci.