Témou koaličnej rady bude aj voľba predsedu NR SR, strana Hlas je podľa Šutaja Eštoka pripravená

Symbol návratu

Rokovania naďalej prebiehajú

11.3.2025 (SITA.sk) - Jednou z tém utorkovej koaličnej rady bude aj voľba predsedu Národnej rady SR . Hlas je na ňu podľa slov predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka pripravený a to isté bude očakávať aj od koaličných partnerov – Smeru „My sme pripravení zúčastniť sa tejto voľby aj tento týždeň a vieme garantovať všetky hlasy za stranu Hlas, rovnakú informáciu som dostal od pána predsedu vlády a strany Smer Roberta Fica. Verím, že dnes na koaličnej rade sa potvrdí aj zo strany SNS, že sú v plných počtoch a sú pripravení sa tejto voľby zúčastniť,“ uviedol Šutaj Eštok na tlačovej besede.Nominantom strany na post predsedu parlamentu je Richard Raši . Predseda Hlasu verí, že zvolenie ich nominanta za šéfa parlamentu bude symbolom návratu do obdobia, keď sa dodržiavali zmluvy.„Nie je možné, aby sme pripravovali na ministerstvách pomoc pre ľudí a potom ju niekto v parlamente brzdil, lebo sa rozhodne, že dnes nemá deň, aby hlasoval,“ kritizoval.Rokovania s cieľom získanie 79 poslancov pre podporu vládnej koalície naďalej prebiehajú. Hlas sa podľa Šutaja Eštoka snažil rokovať aj s poslancami okolo Samuela Migaľa , ale nikam neviedli. Dodal, že keď zloží sľub poslanec Miroslav Radačovský , ktorý nastúpi do parlamentu namiesto ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka , vláda bude mať väčšinu.Rozhodnutie vylúčiť zo strany Hlas poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša, ktorých hlasy teraz koalícii chýbajú, však neľutuje. „Pre nás v Hlase sú dôležitejšie hodnoty ako to, čo títo páni predvádzali,“ povedal.