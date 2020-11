Registrácia zákazníkov reštaurácií v Rakúsku porušuje právo na súkromie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Registrácia hostí pred vstupom do gastronomických zariadení porušuje právo na súkromie. Rozhodol o tom rakúsky úrad na ochranu osobných údajov. Informáciu priniesol denník der Standard. Odvolal sa na rozhodnutie, ktoré zatiaľ nie je právoplatné.Reštaurácie, bary a kaviarne v Rakúsku musia ručne alebo elektronicky evidovať osobné údaje svojich návštevníkov. Pravosť údajov personál nekontroluje, ľudom, ktorí ich neposkytnú, by ale mali odoprieť vstup.Sťažnosť na úrad podal nemenovaný zákazník. Úrad pre ochranu osobných údajov konštatoval, že požadované informácie súvisia so zdravím. Zákazníci síce majú poskytnúť iba svoje meno a telefónne číslo alebo mailovú adresu, úrady však tieto informácie získavajú v kontexte trasovania osôb nakazených koronavírusom