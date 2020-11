Zrejme si hľadá ďalšiu zámienku na ukončenie premiérovania, reaguje SaS na slová Matoviča

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.11.2020 - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta špekulácie o dohodách s opozíciou na voľbe generálneho prokurátora.Reagujú tak na slová premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) o tom, že ak by sa niektorá vládna strana dohodla s opozíciou a zvolili by v parlamente kandidáta na generálneho prokurátora, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti by vystúpilo z koalície. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.Strana SaS si podľa vlastného vyjadrenia počká na verejné vypočúvanie všetkých kandidátov na generálneho prokurátora. Následne sa poradia so svojím tímlídrom Alojzom Baránikom a ďalším členom poslaneckého klubu SaS a členom ústavnoprávneho výboru NR SR Ondrejom Dostálom, ktorí sa na vypočúvaní zúčastnili.„Potom kolegom z koalície oznámime prijateľného kandidáta. Vylučujeme však absurdné teórie a špekulácie, že by strana SaS robila akékoľvek dohody s opozíciou. Igor Matovič upodozrieva SaS neprávom, zrejme si však hľadá ďalšiu zámienku na ukončenie premiérovania. Navyše, na Koaličnej rade sa dohodla pri voľbe generálneho prokurátora zelená karta,“ uzavrela SaS.