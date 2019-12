Registrácia záujemcov o dotácie na elektromobily sa zopakuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. decembra (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR anulovalo doterajšie registrácie žiadostí o podporu na nákup elektromobilov a registráciu spustí odznova v pondelok (16. 12.) o 12.00 h. Dôvodom je chyba v IT systéme, ktorá neumožňovala prístup žiadateľov zo všetkých internetových prehliadačov a neboli tak vytvorené rovnaké podmienky pre všetkých uchádzačov o dotáciu. Ministerstvo zároveň zvýšilo objem prostriedkov z pôvodne plánovaných piatich na šesť miliónov eur.uviedol vo štvrtok tlačový odbor MH, podľa ktorého vznik problému nemohli predvídať alebo ovplyvniť ani ministerstvo ako vyhlasovateľ výzvy, ani Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako jej vykonávateľ. Za vzniknutú situáciu sa však ospravedlňujú.Po zvážení situácie dospelo MH k tomu, že technické podmienky úvodnej registrácie nedávali rovnaké šance väčšine uchádzačov, pretože boli podporované len niektoré verzie internetových prehliadačov. V záujme toho, aby podmienky boli absolútne férové pre všetkých uchádzačov, bude doterajšia registrácia anulovaná.zhodnotilo ministerstvo riešenie problému.Úvodné minúty stredajšej (11. 12.) registrácie ukázali obrovský záujem verejnosti, keď už v priebehu pár minút stránka zaznamenala 8000 návštevníkov. Pri doteraz vyčlenených piatich miliónoch eur bolo možné podporiť maximálne 1000 vozidiel v závislosti od ich typu, takže nebude možné uspokojiť každého záujemcu.spresnilo MH podmienky novej registrácie.Príspevok na nákup nového auta s čisto elektrickým pohonom zostáva vo výške 8000 eur, v prípade plug-in hybridu to bude 5000 eur. Podporu by tak mohlo získať maximálne 750 vozidiel na čisto elektrický pohon alebo 1200 plug-in hybridov. O dotáciu môžu požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50.000 eur s DPH.