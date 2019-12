V okolí Sliezskeho domu natáčajú bollywoodsky film, prvýkrát u nás

Na snímke muž ukazuje klapku indického filmu Chehre (Tvár), ktorý indicko-poľsko-slovenský štáb nakrúca v blízkosti Sliezskeho domu vo Velickej doline vo Vysokých Tatrách 12. decembra 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 12. decembra (TASR) – V okolí Sliezskeho domu vo Vysokých Tatrách v týchto dňoch natáčajú bollywoodsky film pod názvom Chehre/Tváre. Je to prvýkrát, čo si indická filmová produkcia vybrala na natáčanie Slovensko. Jeden z členov štábu, Poliak Maciej Zemojcin, uviedol, že pôvodne sa malo natáčať v okolí Zakopaného, napokon sa rozhodli pre Sliezsky dom.zdôvodnil Zemojcin. Hlavným protagonistom snímky je Amitabh Bachchan, jedna z najväčších hviezd Bollywoodu, ktorému sa na Slovensku veľmi páči a váži si najmä pohostinnosť miestnych ľudí.uviedol.Dej filmu je sústredený do zasneženej krajiny a to je dôvod, prečo sú filmári práve v Tatrách. Režisér snímky Rumi Jaffery spolu s ďalšími protagonistami potvrdil, že v regióne a aj v okolí samotného Sliezskeho domu majú všetko, čo na natáčanie potrebujú.skonštatoval Zemojcin.Bachchan objasnil, že hlavnými hrdinami deja sú seniori z právnických profesií, ktorí žijú v zasneženej krajine.skonštatoval s úsmevom.Dej filmu, ktorý by mali do indických i európskych kín uviesť v apríli budúceho roka, sa začína a zároveň aj končí zábermi zo slovenských veľhôr.zhodnotila riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Syrovátková. Mysteriózno—psychologický triler Chehre sa bude natáčať v Tatrách do 20. decembra.