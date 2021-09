Registráciu na podujatia s pápežom Františkom na Slovensku pre režim OTP už ukončili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Registrácia na podujatia s pápežom Františkom pre nezaočkované osoby v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonal ochorenie COVID-19 , pozn. SITA) bola vo štvrtok 9. septembra ukončená. Dôvodom je prekročenie kapacít podujatí z pohľadu epidemických opatrení.Registrácia na podujatia s pápežom Františkom pre plne zaočkované osoby bude ukončená o polnoci v nedeľu 12. septembra. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) o tom informovala v tlačovej správe.Pre návštevníkov v režime OTP budú na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne vytvorené vlastné sektory s vlastnými vstupmi. „Každý zaregistrovaný účastník do OTP sektoru dostane emailom vstupenku s QR-kódom, ktorú si musí vytlačiť a priniesť na podujatie. Pri vstupe do sektoru OTP sa návštevníci preukážu vstupenkou, dokladom totožnosti a negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v ostatných 180 dňoch,“ uvádza KBS.Ak by chcel niekto očkovaný zo svojho sektora prejsť do sektora OTP, musí použiť podľa KBS jedine platný EU Digital COVID certifikát s QR kódom.