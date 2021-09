Odvolávanie ministra Mikulca sa opäť odkladá, parlament nie je ani v piatok uznášaniaschopný (video)

aktualizované 10. septembra 9:06



10.9.2021 (Webnoviny.sk) -Mimoriadna schôdza Národnej rady SR (NR SR) , na ktorej sa chce opozícia pokúsiť odvolať Romana Mikulca OĽaNO ) z funkcie ministra vnútra sa nezačala ani v piatok po 9.00.Parlament nie je uznášaniaschopný, keďže sa prezentovalo len 39 poslancov. Potrebná je pritom účasť nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda minimálne 76. Ďalší pokus budú mať poslanci po 10.00, ale je zrejmé, že o Mikulcovi sa ani v piatok rokovať nebude.Mimoriadna schôdza k tomuto bodu sa mala začať už vo štvrtok o 14.00, ale plénum nebolo uznášaniaschopné. Prvýkrát sa prezentovalo len 53 poslancov a pri ďalšom pokuse o pol hodinu ich bol rovnaký počet.Schôdzu inicioval opozičný Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a nezaradení poslanci parlamentu. Plénum nebolo k tomuto bodu dvakrát uznášaniaschopné 30. a 31. augusta. Schôdzu o odvolaní Mikulca žiadal Smer-SD aj v júli. Zákonodarný zbor však ani vtedy nebol uznášaniaschopný a aj táto schôdza sa tak odložila na september.Koaličné strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Za ľudí využili koncom augusta parlamentnú obštrukciu. Prezentovala sa len štvrtá koaličná strana Sme rodina, ktorá chcela o odvolaní Mikulca rokovať, keďže k ministrovi vnútra má dlhodobo výhrady.„Nemôžeme čakať do septembra, kým sa uráči vládnej koalícii rokovať o Mikulcovi,“ tvrdí predseda Smeru-SD Robert Fico . Podľa neho je minister Mikulec podozrivý z korupcie, zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a „je otcom myšlienky“ prerušiť zásah policajnej inšpekcie proti trom zločinom. „Je to on, kto kontroluje a riadi tú skupinu policajtov, o ktorých hovorí správa SIS, že sa manipulujú trestné konania,“ vyjadril sa šéf Smeru-SD na adresu Mikulca.Minister vnútra 30. augusta vyhlásil, že sa nebojí návrhu na svoje odvolanie z funkcie, lebo si už zvykol, že agendou Fica je odvolávanie len na základe nepodložených faktov a konšpirácií.