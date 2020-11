Registrové súdy čaká zmena, kritickú situáciu môže vyriešiť nový informačný systém

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.11.2020 (Webnoviny.sk) - Kritická situácia na niektorých registrových súdoch na Slovensku by sa čoskoro mohla zmeniť. Podnikatelia by tak mohli na zápis alebo výmaz svojich spoločností čakať kratšie.Ako po stredajšom rokovaní vlády uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková , okrem ich personálneho posilnenia má totiž rezort v pláne vybudovať aj nový informačný systém pre obchodný register.Ten by mal napríklad rozšíriť registrátorov o notárov. "Na základe toho, bude takýto problém minulosťou," vyhlásila ministerka.Rezort spravodlivosti si podľa nej uvedomuje, že registrové súdy nestíhajú a nedokážu plniť zákonom stanovené lehoty. Najvážnejší stav je dlhodobo na Okresnom súde Bratislava I. Práve ten sa snaží ministerstvo posilniť po personálnej stránke."Sú ale veci, ktoré nevieme vyriešiť zo dňa na deň," skonštatovala Kolíková. Zásadný zlom prinesie podľa nej až nový informačný register. Jeho budovanie by malo zastrešovať nové vývojové centrum, pričom podľa plánu by práce mohli začať už od januára.