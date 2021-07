Rehák Štefečeková chcela medailu pre Vargu. Túžila som, aby si aj on splnil svoj sen, prezradila

Strelcom chýbal kúsok šťastia

31.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti v streľbe v sobotu nezískali medailu v mix trape, aj keď k nej nemali ďaleko. Zuzana Rehák Štefečeková Erikom Vargom v súboji o bronz podľahli americkému duu Madelynn Ann Bernauová a Brian Borrows v rozstrele, zo strelnice tak odchádzali smutní a sklamaní."Nie som sklamaný. Táto disciplína je tímová, práca je spoločná. Ťahali sme spolu, odviedli sme maximum a urobili všetko, čo sa dalo. Zuzka ťahala v kvalifikácii, kde to bolo z mojej strany strnulé. Podarilo sa mi chvalabohu cez to preniesť a vo finále sa mi už strieľalo perfektne. Mrzí ma, že nám chýbal kúsok šťastia. Ešte raz musím zopakovať, že sme odviedli maximum,“ hodnotil preteky Erik Varga podľa oficiálneho webu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Pre Vargu to bola už štvrtá olympiáda a rovnako ako z predchádzajúcich, aj teraz odíde domov bez cenného kovu.Kým v kvalifikácii sa z uvedenej slovenskej dvojice viac darilo Zuzane Rehák Štefečekovej, v súboji o bronz mal lepšiu mušku Varga."Keď si spomeniem na moje posledné terče, nemôžem byť spokojná. Musím to hodiť za hlavu, aby som tu celý čas neplakala. V kvalifikácii som ťahala ja, potom Erik. Bohužiaľ, nestačilo to. Medaila bola blízko, vedela som, že vedieme o tri terče. Záver a ani rozstrel som nezvládla,“ hovorila smutná 37-ročná rodáčka z Nitry.Zuzana Rehák Štefečeková na OH v Tokiu vo štvrtok získala zlato v trape žien, v sobotu viac ako pre seba chcela medailu pre svojho "parťáka"."Veľmi som chcela medailu, najmä pre Erika som ju chcela. Túžila som, aby si aj on splnil svoj sen. Kvalifikáciu i moje individuálne finále som mala pod kontrolou, ale teraz sa mi vybili poistky. Sama som súperom ponúkla, aby nás zdolali. Toto zlyhanie sa mi bude často vracať, ale verím, že to bude časom lepšie," priznala na webe olympic.sk.