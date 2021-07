Djokovič odchádza z Tokia bez jedinej medaily, boj o mix vzdal. Jeho hnev si odniesla raketa (video)

31.7.2021 - Srbský tenista Novak Djokovič na olympijských hrách v Tokiu nedosiahol žiadnu z medailí. Po piatkových semifinálových prehrách v singli i debli mal možnosť „napraviť si chuť“ v sobotňajších dueloch o bronz, napokon sa však vráti domov bez cenného kovu.







Líder singlového rebríčka ATP v piatok najprv podľahol v dvojhre Nemcovi Alexandrovi Zverevovi 6:1, 3:6, 1:6, vzápätí so Stojanovičovou podľahli ruskému páru Aslan Karacev, Jelena Vesninová 6:7 (4), 5:7.V sobotu potom prehral so Španielom Pablom Carreňom-Bustom, ktorému podľahol v troch setoch 4:6, 7:6 (6) a 3:6. Čakal ho ešte mix, no duel o 3. miesto v zmiešanej štvorhre po boku Niny Stojanovičovej, s ktorou mali čeliť austrálskej dvojici Ashleigh Bartyová a John Peers, napokon vzdal.V dueli s Carreňom-Bustom bola na srbskej svetovej jednotke niekoľkokrát viditeľná frustrácia pochádzajúca pravdepodobne ešte z piatkových vystúpení, predovšetkým zo singlovej prehry s Nemcom Alexandrom Zverevom.Po nevydarených výmenách viackrát ukázal ukrývaný balkánsky temperament a jeho hnev si odniesla raketa. Viackrát ňou buchol o zem, hádzal ju do prázdneho hľadiska či do siete. Pre takéto správanie dokonca dostal slovné upozornenie od empajrového rozhodcu.