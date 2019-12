Rekonštrukcia Jurkovičovej teplárne pokračuje podľa plánu

Na snímke národná kultúrna pamiatka Jurkovičova tepláreň Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 7. decembra (TASR) – Rekonštrukcia bývalej Jurkovičovej teplárne v Bratislave, národnej kultúrnej pamiatky (NKP), pokračuje podľa plánu. Termín plánovaného dokončenia prác, ktorý je odhadovaný predbežne na koniec leta 2020, by mal byť dodržaný. Následne bude investor podávať žiadosť o kolaudáciu.uviedol pre TASR Erik Páleš z Penta Real Estate.Aktuálne sa pracuje na úrovni prvého nadzemného podlažia, čo znamená, že hlavnádoska, ktorá bude charakteristickou črtou priestoru, je ukončená a pokračuje sa v betonáži ďalších podlaží.priblížil Páleš. Dokončujú sa napríklad aj technologické záležitosti pre hlavné rozvody, väčšie finálne práce investor pred zimou spúšťať neplánuje.Priznal však, že počas rekonštrukčných prác sa objavili nejaké "prekvapenia", pri charaktere budovy, aká je táto, to však nie je nezvyčajné.poznamenal. Komplexná obnova budovy by mala podľa pôvodných odhadov vyjsť na viac ako 11 miliónov eur.Rekonštruovaná Jurkovičova tepláreň je súčasťou polyfunkčného komplexu Sky Park s mestským parkom od svetoznámej architektky Zahy Hadid, ktorý vyrastá v bývalej industriálnej zóne medzi ulicami Čulenova, Továrenská a Bottova. Vo výstavbe sú prvé tri rezidenčné veže, štvrtá veža je vo fáze získavania potrebných povolení.Najbližšie k dokončeniu má rezidenčná veža B, pri ktorej bola podaná žiadosť o kolaudáciu.spresnil Páleš s tým, že po ďalších procesných úkonoch očakávajú v apríli alebo máji 2020 získanie súpisného čísla a následné odovzdávanie bytov.Podľa harmonogramu pokračuje aj výstavba ďalších dvoch veží, na ktorých práce začali o pol roka neskôr. Aktuálne sa dokončuje fasáda. Posledná z veží je v súčasnosti v povoľovacom procese a čaká sa na vydanie potrebných povolení. Pribudnú tiež dve kancelárske budovy. Súčasťou projektu bude aj nový multifunkčný verejný park s rozlohou viac ako 30.000 štvorcových metrov.